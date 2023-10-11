Дружину відомого мільйонера захейтили за те, що вона витратила 2,5 млн доларів за тиждень – відео

Скандально відома дружина дубайського мільйонера Лінда Андраде знову спричинила обурення після того, як розповіла, як витратила понад 2 мільйони доларів свого чоловіка за один тиждень.

23-річна дівчина вийшла заміж за надбагатого магната ринку Forex і Crypto на ім'я Ріккі Андраде, коли їй було лише 19 років.

Самопроголошена "справжня дубайська домогосподарка" часто публікує у своєму TikTok відеоролики, які демонструють, як коханий обдаровує її розкішними презентами.

Лінда Андраде з чоловіком-мільйонером / Фото: instagram.com/lionlindaa

Зокрема, вона вихвалялася, що витратила 16 000 доларів за один день, пила каву із золотої чашки та як обранець вітав її з днем народження повідомленням на Бурдж-Халіфі.

Тепер Лінда похизувалася, що витратила колосальні 2,5 мільйона доларів за тиждень. Відео зібрало понад 580 000 переглядів на TikTok.

Ці витрати були розбиті на депозит у розмірі 1 411 008 доларів, 356 214 доларів на шопінг, 229 141 долар готівкою, 7 210 доларів на шоколад, 201 200 доларів на золото, 52 210 доларів на розваги та 216 789 доларів на прогулянку.

Така поведінка Лінди обурила користувачів Мережі:

Це марнотратство

І навіщо дратувати людей?!

Я плачу, коли витрачаю 10 доларів у Макдональдсі

Вона зараз просто вигадує цифри, лол

Попри все Лінда стверджує, що вийшла заміж за Рікі не просто через його гроші. Вона зазначила, що зустріла свого чоловіка ще до того, як він розбагатів. Тоді дівчині було 16 років. За її словами, коли вони почали зустрічатися, він працював посудомийником.

Лінда Андраде з чоловіком-мільйонером / Фото: instagram.com/lionlindaa

"Коли я зустріла Ріккі, я побачила в ньому всі ті риси, схожі з моїм батьком", - сказала Лінда. "Я не шукала багатого хлопця, але шукала амбіції. І, головне, хорошу людину. Гроші – це не головне, адже ти можеш бути з кимось багатим, хто поводиться з тобою як із лайном, розумієш?".

Лінда Андраде / Фото: instagram.com/lionlindaa

Нагадаємо, раніше Лінда назвала 5 найгірших речей у шлюбі з багатієм. Вона поділилася проблемами заможної дружини.

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