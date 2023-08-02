Дружка розповіла таємницю нареченої та зіпсувала весілля: гості та батьки були шоковані

Сестру звинуватили у тому, що вона заздрила наречені.

У США дружка під час весілля розповіла таємницю нареченої і це зіпсувало її весілля. Родичі та гості були шоковані інформації.

Про це пише dailymail.co.uk.

Дружкою на весіллі була старша сестра нареченої. Після привітання батьків вона взяла слово, проте не говорила про молоде подружжя, а про себе.

"Чесно кажучи, ми вже достатньо наслухалися про мою сестру на сьогоднішній день. Я трохи втомилася від цього", - сказала вона.

Свою промову вона закінчила тим, що повідомила про вагітність нареченої. Виявилось, що вона була на 6 тижні і про це ніхто з родичів, навіть батьки, не знали. Гостя, яка була присутня, розповіла, що вчинок дружки зіпсував весілля її сестрі.

Усі гості звинуватили сестру нареченої у ревнощах та тому, що вона не мала права про це говорити.

Нагадаємо, у США 28-річна жінка побралася з 70-річним чоловіком. Пара розповіла їхню історію кохання та прокоментувала 42-річну різницю у віці.

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