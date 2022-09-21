"Дружній вогонь": у Єкатиренбурзі затримала "Z-патріотів", які вийшли за мобілізацію (відео)

Російські силовики, які стали масово затримувати протестувальників, не захотіли розбиратися, хто свій, а хто чужий.

У російському місті Єкатеринбург на акцію протесту вийшли декілька десятків мітингувальників, які виступали проти оголошення в країні мобілізацї. Проте не обійшлося й без конфузу.

На мітинг вийшли і троє прихильників агресії Росії. Двож молодих хлопців були одягнені у кофти з написом "Армія Росії".

"Ми не л*хи і чорти. Ми поїдемо всі і будемо захищати Росію. Нам п**уй. Я завтра вже їду в Україну", – говорить на камеру один з них. На відео видно, що "Z"-фанати добряче випили.

Проте російські силовики, які стали масово затримувати протестувальників, не захотіли розбиратися, хто свій, а хто чужий. Як наслідок, п'яних "Z-патріотів" затримали і силоміць завели до автозаку.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію.

Згодом росіяни почали виходити на перші акції протесту проти мобілізації, проте мітингувальників швидко розганяли силовики.

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