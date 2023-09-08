Друзі нареченого-зрадника розповіли на весіллі про його 40 мерзенних вчинків на парубоцькій вечірці

Вони виступили проти весілля.
Весільний діджей розповів про найдраматичніше заперечення проти шлюбу, свідком якого він колись був.
Мексиканський DJ Lost One поділився у своєму TikTok, що всі 14 друзів нареченого зупинили весілля і висунули проти нього понад 40 звинувачень у непристойних діях, які він утнув під час своєї парубоцької вечірки.
"Вони такі: "Слухай, нам дуже подобається наречена. Вона справді класна. Вона нам як молодша сестра. І ми просто не можемо продовжувати те, що він зробив на вечірці", - пригадав DJ.
Потім групу відвели до задньої кімнати, де друзі зізналися, що майбутній чоловік зрадив наречену. Вони сказали, що все почалося в клубах, але він також "поїхав до декількох готелів, а не лише до одного", і порадили нареченій подивитися виписки з його кредитної картки.
@djlostone THE GROOM DID WHAT!? #wedding #objection #chisme #chismetiktok #weddingfail ♬ original sound - Dj Lost One
За словами діджея, чоловіки склали список із 40 правопорушень з боку нареченого, зокрема те, що він "нюхав речовини із сідниць жінки".
Не дивно, що весілля скасували – хоча діджей тішився, що все ж таки повністю отримав оплату за свої послуги.
Користувачі TikTok були шоковані розповіддю, але похвалили друзів нареченого за чесність.
- Дуже мило з їхнього боку так піклуватися про неї. Більшість хлопців нічого не сказали б
- Втратила чоловіка, але здобула 14 нових найкращих друзів… Мені це здається перемогою
- Вітаю наречену з тим, що вона втекла з цього пекла
Нагадаємо, чоловік дізнався про зради дружини завдяки Google Maps. Він не очікував побачити, що його кохана сидить на лавці з коханцем.
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