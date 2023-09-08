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Друзі нареченого-зрадника розповіли на весіллі про його 40 мерзенних вчинків на парубоцькій вечірці

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
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Друзі нареченого-зрадника розповіли на весіллі про його 40 мерзенних вчинків на парубоцькій вечірці

Друзі нареченого розповіли на весіллі про усі його гріхи під час парубоцької вечірки / Фото: Associated Press

Вони виступили проти весілля.

Весільний діджей розповів про найдраматичніше заперечення проти шлюбу, свідком якого він колись був.

Мексиканський DJ Lost One поділився у своєму TikTok, що всі 14 друзів нареченого зупинили весілля і висунули проти нього понад 40 звинувачень у непристойних діях, які він утнув під час своєї парубоцької вечірки.

"Вони такі: "Слухай, нам дуже подобається наречена. Вона справді класна. Вона нам як молодша сестра. І ми просто не можемо продовжувати те, що він зробив на вечірці", - пригадав DJ.

Потім групу відвели до задньої кімнати, де друзі зізналися, що майбутній чоловік зрадив наречену. Вони сказали, що все почалося в клубах, але він також "поїхав до декількох готелів, а не лише до одного", і порадили нареченій подивитися виписки з його кредитної картки.

@djlostone THE GROOM DID WHAT!? #wedding #objection #chisme #chismetiktok #weddingfail ♬ original sound - Dj Lost One

За словами діджея, чоловіки склали список із 40 правопорушень з боку нареченого, зокрема те, що він "нюхав речовини із сідниць жінки".

Не дивно, що весілля скасували – хоча діджей тішився, що все ж таки повністю отримав оплату за свої послуги.

Користувачі TikTok були шоковані розповіддю, але похвалили друзів нареченого за чесність.

  • Дуже мило з їхнього боку так піклуватися про неї. Більшість хлопців нічого не сказали б
  • Втратила чоловіка, але здобула 14 нових найкращих друзів… Мені це здається перемогою
  • Вітаю наречену з тим, що вона втекла з цього пекла

Нагадаємо, чоловік дізнався про зради дружини завдяки Google Maps. Він не очікував побачити, що його кохана сидить на лавці з коханцем.

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Дата публікації
Перегляди
116
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