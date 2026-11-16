"Друзі вважали нас дурнями": британець з українкою повернулися жити до Одеси під час війни

Джон та Лілія / © BBC

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Британець Джон Голмс та його українська дружина Лілія виїхали з Одеси на початку повномасштабного вторгнення Росії, але після чотирьох років у Великій Британії вирішили повернутися до України. За словами Джона, попри небезпеку, саме Україна залишається їхнім домом.

Про історію подружжя розповідає BBC.

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Повернення до Одеси після чотирьох років у Британії: що змусило подружжя знову обрати Україну

У лютому 2022 року 74-річний Джон Голмс та його 64-річна дружина Лілія виїхали з Одеси через повномасштабне вторгнення Росії. Подружжя знайшло прихисток у британському місті Галл, де Джон народився і виріс.

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До війни чоловік прожив в Україні 30 років. Тут він познайомився з Лілією, з якою облаштував спільне життя в Одесі.

За чотири роки життя у Великій Британії подружжя так і не змогло звикнути до думки, що їхній дім тепер далеко. Лілія кілька разів поверталася в Україну, щоб побачитися з рідними та провести час на батьківщині. Після п’ятої такої поїздки Джон зрозумів, що й сам хоче повернутися, і запропонував дружині знову облаштувати спільне життя в Одесі.

Джон та Лілія / © ВВС

«Наші друзі вважали нас дурнями через те, що ми повертаємося в Україну. Але ми відчували, що повинні повернутися. Так, це небезпечно. Так, над головою літають дрони. Так, чути вибухи. Але потрібно просто продовжувати жити й робити все можливе. Наш дім — це Україна», — розповів Джон у коментарі BBC.

«Після її п’ятої поїздки я сказав: „Можливо, нам варто повернутися разом“. Тепер ми знову тут. І дуже раді, що повернулися», — згадує чоловік.

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До Одеси Джон і Лілія повернулися в травні 2026 року. Вони мають квартиру в центрі міста, неподалік від офісу своєї судноплавної компанії, а також будинок у селі приблизно за 32 кілометри від Одеси.

Через російські атаки більшу частину часу подружжя проводить у селі. Однак і там регулярно стикається з повітряною загрозою.

«Щоночі чути, як над головою пролітають дрони. Після перехоплення російських безпілотників їхні уламки не раз падали в нашому саду», — розповів Джон.

Уламки російського дрона / © BBC

Попри небезпеку, подружжя захоплюється стійкістю українців. За словами Лілії, війна стала частиною повсякденності, але люди продовжують працювати, навчатися та знаходити заняття, які допомагають відволіктися від пережитого.

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«Життя триває. Інакше й бути не може. Війна стала частиною повсякденності. Діти ходять до школи навіть під час повітряних тривог. Люди намагаються чимось займатися. Ми працюємо, вирощуємо полуницю. Робимо все, щоб відволіктися від того, що відбувається», — розповіла вона.

Джон також не приховує захоплення українцями: «Це неймовірні люди. Я маю до них лише захоплення».

Повномасштабна війна суттєво вдарила і по судноплавному бізнесу Джона та Лілії. За словами чоловіка, зараз з Одеси вивозять значно менше вантажів, а зерно, яке до війни експортували через порт, через російські атаки перевозять переважно Дунаєм.

«Ми тримаємося на плаву завдяки певним обсягам роботи з Грецією», — зазначив Джон.

Подружжя також уважно стежить за мирними переговорами між Україною та Росією за посередництва США. Джон каже, що українці прагнуть завершення війни, однак не менш важливим для них залишається питання майбутньої безпеки країни.

Що британець думає про втому українців від війни та загрозу нового нападу Росії

За словами Джона Голмса, українці демонструють неабияку стійкість, але постійні обстріли та тривала війна виснажують людей. Життя залишається складним, а знайти роботу непросто. Попри це, українці прагнуть зберегти свою країну, її суверенітет і демократичні свободи.

«Українці демонструють справжню стійкість, але загалом вони втомилися від війни та постійних атак. Життя непросте, знайти роботу важко, але люди справді сповнені рішучості зберегти свою країну, її суверенітет і демократичні свободи», — наголосив Джон.

Він додає, що люди побоюються повторного російського вторгнення в майбутньому. Тому завершення бойових дій саме по собі не гарантує відчуття безпеки.

«Ми не хочемо, щоб росіяни повернулися через два-три роки й знову спробували напасти», — сказав чоловік.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав схожу історію британки Еллі, яка майже вісім років живе в Україні разом з українським чоловіком. Подружжя мешкає в Ізмаїлі на Одещині. Жінка пояснює, що не хоче залишати країну, адже вважає її своїм домом. За її словами, тим, кому ніколи не доводилося покидати рідну оселю, складно зрозуміти, наскільки болісним може бути таке рішення.

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