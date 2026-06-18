Дружили все життя і не знали, що є братами: правду розкрив ДНК-тест

ДНК-тест дозволив братам знайти одне одного / © Getty Images

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Британець Грем Херсі у 60 років потрапив до лікарні через серцеву недостатність. Усвідомлюючи, що кожен день його життя може стати останнім, він вирішив нарешті закрити питання, яке мучило його з раннього дитинства: чи справді чоловік на ім’я Джо Херсі був його рідним батьком. Відповідь, яку він отримав, виявилась значно масштабнішою, ніж він очікував.

Про це пише Daily Mail.

Руде волосся, яке не давало спокою

Сумніви з’явились ще в дитинстві через яскраво-руде волосся, яке Грем явно не міг успадкувати від темноволосого Джо. Але мати заперечувала зраду та мати виправдовувалась генетикою: мовляв, рудий ген є в її родині, і в обох її сестер теж народжувались руді діти. Сумніви чоловіка притихли, але нікуди не зникли.

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Після пологів мати Грема страждала від важких психічних розладів і деякий час перебувала у клініці, тож новонародженим Гремом та його чотирма сестрами опікувався батько. І це навантаження та постійний контакт із немовлям лише посилили його сумніви у своєму батьківстві. Тоді Джо приніс новонародженого до сусідів, родини Джойсів, і просто сказав: «Дитина не моя!»

А Джойси не відмовились — і доглядали за чужим малюком майже рік. Цікаво, що усього через три місяці в родині Джойсів народився власний син — Девід. Хлопці, що з’явились на світ з різницею в кілька місяців, в буквальному сенсі ділили одну колиску на двох і виросли нерозлучними, як справжні брати. Коли Грема зрештою повернули до батьківської родини, на нього чекало холодне дитинство без особливої теплоти й турботи. Натомість дружба з Девідом залишалась чи не єдиною віддушиною.

У 1984 році, коли обом було по 18, шляхи хлопців розійшлись. Девід пішов служити до армії, а Грем одружився. Зв’язок між ними обірвався на сорок років.

«Привіт, брате»

Лікарняне ліжко і думки про власну смертність змусили Грема нарешті діяти. Він знайшов Девіда на платформі для пошуку роботи Indeed і запропонував обом здати ДНК-тест — просто щоб дізнатись правду напевно. Через три тижні після відправлення зразків Девід зателефонував Грему і його перші слова були «Привіт, брате!»

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Виявилось, що батько Девіда — той самий сусід, який майже рік виховував чужого малюка, — і є справжнім, біологічним батьком Грема. Позашлюбний зв’язок із сусідом і дав початок історії, яку родина приховувала шість десятиліть.

Брати назавжди

Обидва чоловіки, які могли б пояснити цю історію зі свого боку, уже не дізнались правди до кінця: Джо Херсі помер 2009 року від раку легень, а батько Девіда — ще 2000-го. Без живих свідків не було кому влаштовувати сімейні розбірки чи когось звинувачувати — Грем і Девід просто вирішили радіти тому, що виявились братами.

Грем зателефонував сестрам і прямо сказав: батько, якого вони знали, — не його батько, а справжнім є батько Девіда. Реакція виявилась напрочуд теплою: обидві родини прийняли новину з розумінням і навіть створили спільний родинний чат для спілкування.

Після успішного лікування серця і повернення рідного брата Грем каже, що почувається зовсім новою людиною, а Девід жартує, що тепер вимагатиме від брата заборговані подарунки на Різдво й дні народження за всі пропущені роки.

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Нагадаємо, брати-близнюки не знають, хто з них став батьком дитини, після того як обоє спали з жінкою. Тест ДНК визнав їх обох батьками однієї дитини.

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