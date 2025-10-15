Дружина дізналася про другу сім’ю чоловіка на похороні свекра: чим це закінчилося

Зрада / © Credits

У Китаї жінка викрила 16-річний роман свого чоловіка після того, як побачила його коханку, одягнену в траурний одяг на похороні його батька, ніби вона була членом родини.

Як пише SCMP, жінка на прізвище Шань із провінції Шаньдун була заміжня за Вангом протягом 19 років. Невідомо, чи є у них діти.

У червні 2022 року, після смерті свекра, Шань помітила незнайому жінку серед людей, які прийшли на похорон.

Жінка, яку ідентифікували як Вень, була в жалобному вбранні і представилася "невісткою", яка плакала біля труни свекра Шань, наче член сім'ї.

Коли Шань запитала чоловіка про Вень, його ухильні відповіді лише поглибили її підозри. Вона звернулася до суду, де викрила його таємну 16-річну інтрижку.

Пізніше розслідування показало, що Ванг познайомився з Вень на третьому році свого шлюбу з Шань. У них почався роман, який призвів до народження сина.

Ванг говорив дружині, що був у від'їзді на далекі відстані, хоча насправді він жив із Вень в іншому місті і спокійно виховував їхню спільну дитину.

Сусіди розповіли, що хоча Ванг і Вень ніколи не були офіційно одружені, вони називали одне одного чоловіком і дружиною.

Одного разу, коли Вень була госпіталізована, Ванг навіть підписав її згоду на операцію, назвавшись її чоловіком.

У суді Ванг стверджував, що вони з Вень ніколи офіційно не реєстрували свій шлюб і "просто підтримували одне одного".

Однак суд постановив, що Ванг фактично вступив у цивільний шлюб із Вень, перебуваючи в законному шлюбі з Шань, що є двоєженством. Він був засуджений до одного року ув'язнення.

Ванг оскаржив вирок, але його апеляція була відхилена.

У Китаї двоєженство розглядається як порушення подружньої цілісності і може призвести до двох років ув'язнення. Законний чоловік може також вимагати фінансової компенсації за емоційні та матеріальні збитки під час шлюборозлучного процесу.

