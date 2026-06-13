Дружина дізналася про загибель чоловіка завдяки сповіщенню від годинника

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Жінка із Великої Британії розповіла, як звичайне повідомлення на телефоні стало початком одного з найстрашніших днів у її житті. Саме завдяки автоматичному сповіщенню від смарт-годинника вона першою дізналася, що з її чоловіком сталася трагедія.

Як передає LADbible, 2022 року Пола Овертон повернулася додому після роботи та вирішила прийняти ванну. Того вечора вона не підозрювала, що за декілька хвилин отримає повідомлення, яке назавжди змінить її життя.

Її чоловік Бен, з яким вони одружилися 2019-го, повертався додому на велосипеді після робочого дня. Дорогою він потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду. На той момент Пола ще не знала, наскільки важкими виявилися наслідки аварії.

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Першим сигналом стало автоматичне повідомлення від застосунку Garmin, який був синхронізований зі смарт-годинником чоловіка. Система повідомила про зафіксований інцидент та передала координати місця події.

Функція екстреного сповіщення Garmin автоматично надсилає контактним особам інформацію про власника пристрою та його місцеперебування, якщо годинник фіксує сильний удар або різкий рух, який може свідчити про аварію.

Отримавши повідомлення, Пола одразу запідозрила найгірше. Вона зателефонувала за номером 999, а приблизно через годину до її будинку приїхали поліцейські з трагічною звісткою. Бену було лише 29 років. Він загинув унаслідок лобового зіткнення з автомобілем на сільській дорозі неподалік Кроулі.

Пола та Бен Овертони / © SWNS

Пола згадує той день у найдрібніших деталях.

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«Це був звичайний день. Бен поцілував мене в чоло і пішов на роботу. Протягом дня він написав мені, щоб повідомити, що забронював відпустку на час мого дня народження, щоб ми могли поїхати на Кіпр. Я закінчувала роботу і поверталася додому раніше за нього, тож пішла прийняти ванну. Я лежала у ванні, коли задзвонив мій телефон. Це було автоматичне повідомлення, в якому йшлося: «Пристрій Garmin Бенджаміна Овертона зафіксував інцидент». Потім мені надали координати».

Жінка розповіла, що одразу відчула тривогу та вирішила перевірити місцезнаходження чоловіка через застосунок Life360, яким вони користувалися для взаємного відстеження.

«Я подумала, що це дуже дивне повідомлення, тож вирішила перевірити застосунок для відстеження, який ми використовували одне для одного, — Life 360. Я іноді перевіряла його, щоб знати, де він перебуває на шляху додому, і щоб приготувати вечерю до його приходу, а також з міркувань безпеки. Зазвичай там відображалася карта, і на ній була маленька позначка, де саме перебував Бен. Я очікувала, що ця позначка рухатиметься, але вона просто стояла нерухомо посеред дороги».

Побачене лише посилило її занепокоєння.

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«У моїй голові почали пробігати всі можливі сценарії: я думала, що його телефон міг випасти з кишені або що він потрапив у ДТП. Я вийшла з ванни, записала координати та зателефонувала на 999 — я була просто налякана. Я навіть не знала, що й думати. Я просто ходила квартирою туди-сюди, чекаючи на дзвінок, а потім, через 10 хвилин, мені передзвонили і сказали: «Ми можемо підтвердити, що сталася аварія». Я запитала: «Він живий?» А вони відповіли: «Наразі ми не маємо такої інформації».

Пола та Бен Овертони / © SWNS

Очікування новин стало для жінки справжнім випробуванням. Згодом до її будинку прибув поліцейський.

«Приблизно за годину до мене завітав поліцейський, і я одразу зрозуміла, що це недобрі новини. Я сказала: «Він помер, чи не так?», а він просто обійняв мене».

Минуло чотири роки, однак Пола досі не отримала всіх відповідей щодо обставин загибелі чоловіка. Проведення офіційного розслідування смерті було дозволено лише в лютому 2026 року після того, як поліція та Королівська прокурорська служба Великої Британії (CPS) дійшли висновку, що доказів для притягнення водія до кримінальної відповідальності недостатньо.

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Втім, таке рішення не принесло жінці полегшення. Вона переконана, що її чоловік рухався своєю смугою руху та не порушував правил.

Попри закриття кримінальної справи, Пола продовжила домагатися справедливості за допомогою адвоката.

У результаті вдалося досягти домовленості зі страховою компанією водія про часткове визнання відповідальності.

За словами жінки, саме це допомогло їй зробити важливий крок до внутрішнього примирення з трагедією.

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«Почувши, що вони визнали часткову відповідальність, я змогла в певному сенсі рухатися далі. Я думаю, що отримала те завершення, яке мені було потрібно, бо в глибині душі я вже зрозуміла, що сталося», - додала вона.

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