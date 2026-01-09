Дружина поскаржилася поліції на чоловіка через обман з облисінням і перукою

Реклама

В Індії жінка звернулася до поліції зі скаргою на чоловіка, заявивши, що той обманув її щодо своєї зовнішності, освіти та доходів перед шлюбом.

Про це пише Oddity Central.

Мешканка Ноїди Лавіка Гупта подала заяву проти свого чоловіка Саньяма Джайна та чотирьох його родичів, стверджуючи, що погодилася на шлюб 2024 року на підставі неправдивої інформації.

За словами жінки, їй обіцяли чоловіка з густим і здоровим волоссям, однак після весілля з’ясувалося, що він голомозий і носить перуку.

Як зазначається у первинному поліцейському звіті (FIR), поданому до відділку Бісрах, подружжя побралося 16 січня 2024 року. Гупта заявляє, що родина чоловіка приховала низку важливих фактів, зокрема його реальний рівень освіти та фінансовий стан.

За словами заявниці, їй повідомляли, що Джайн має ступінь бакалавра комерції (BCom), тоді як насправді він закінчив лише 12 клас. Також, за її твердженням, чоловік неправдиво заявляв про щомісячний дохід у 180 тисяч рупій (приблизно 20 тисяч доларів США).

Окремо жінка наголосила, що саме зовнішність стала одним із вирішальних чинників її згоди на шлюб. Вона стверджує, що лише після весілля дізналася про використання перуки для приховування облисіння.

Крім того, у заяві йдеться про серйозніші обвинувачення. За словами представника поліції Бісрах, жінка також стверджує, що під час поїздки за кордон чоловік застосував до неї насильство та змусив перевозити марихуану з Таїланду до Індії. Справу розслідують правоохоронні органи.

