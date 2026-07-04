Дружина висмоктала отруту кобри з руки чоловіка: чим усе закінчилося

Кобра / © livt.net

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У Китаї жінка опинилася в лікарні після того, як спробувала врятувати чоловіка, висмоктавши отруту з місця укусу кобри. Медики наголошують, що цей популярний кінематографічний прийом не лише не допомагає потерпілому, а й може становити серйозну загрозу для того, хто намагається надати допомогу.

Як повідомляє видання SCMP, інцидент стався у повіті Юаньян провінції Юньнань. Літній фермер працював у полі, коли кобра вкусила його за палець руки.

Незабаром місце укусу сильно набрякло, а чоловік почав скаржитися на запаморочення та слабкість. Побачивши це, його дружина, охоплена панікою, вирішила діяти так, як бачила у фільмах і телесеріалах: без жодних засобів захисту вона висмоктала отруту з рани.

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Постраждалого оперативно доправили до лікарні. Однак через декілька годин симптоми з’явилися вже у його дружини. У неї почали німіти рот, язик, обличчя та кінцівки. Наступного дня жінка відчула сильну слабкість, після чого родичі також доправили її до медичного закладу.

Лікарі встановили, що обоє постраждали від отрути місцевого виду кобри. Подружжю ввели протиотруту та призначили необхідне лікування. Через декілька днів, коли їхній стан стабілізувався, чоловіка й жінку виписали додому.

Після цього випадку медики вкотре нагадали, що висмоктування зміїної отрути є небезпечним міфом, який не має нічого спільного з правильною першою допомогою.

За словами лікарів, слизова оболонка ротової порожнини містить велику кількість капілярів, через які отрута може швидко проникнути в кров людини, яка намагається допомогти потерпілому. У результаті рятувальник також ризикує дістати серйозне отруєння.

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Крім того, медики пояснюють, що зміїна отрута майже миттєво потрапляє до підшкірних тканин або кровотоку, тоді як самі місця укусів зазвичай мають вигляд невеликих проколів. Через це висмоктати отруту практично неможливо.

Лікарі також спростували ще один поширений міф — необхідність розрізати місце укусу, щоб випустити кров. Такий спосіб може призвести до значної крововтрати або інфікування рани.

Не рекомендують медики й інші популярні «народні» методи, зокрема припікання місця укусу вогнем або прикладання льоду.

Натомість після укусу змії слід якомога швидше викликати швидку допомогу, максимально обмежити рухи потерпілого та забезпечити йому спокій до прибуття медиків.

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Фахівці також радять запам’ятати зовнішній вигляд плазуна — його забарвлення, малюнок на тілі та форму голови. Якщо це безпечно, можна зробити фотографію змії, щоб лікарі змогли швидше визначити її вид і підібрати відповідну протиотруту.

Нагадаємо, чоловік "оздоровлювався" отрутою амазонської жаби і помер.

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