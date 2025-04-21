Дружина зняла на відео секс чоловіка з коханкою та опублікувала його в Мережі: чим це закінчилося

Прихована камера / © Freepik

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Жінку з Китаю, яка встановила камеру спостереження в будинку коханки свого чоловіка, а потім опублікувала відео їхнього сексу в Інтернет, суд зобов’язав видалити відзнятий матеріал. Однак її не зобов’язали виплатити компенсацію коханці.

Як пише SCMP, справа, яка стала вірусною в соціальних мережах, розглядалася в окружному суді міста Тенг.

У серпні 2023 року господиня на прізвище Ван знайшла приховану камеру в орендованій квартирі, в якій вона жила з чоловіком на прізвище Ху. На той час Ху був чоловіком жінки на прізвище Лі.

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Ван виявила, що їхні інтимні стосунки були записані на камеру. Зняті кадри були збережені на карті пам’яті та завантажені в Інтернет. Його переглядали багато разів.

Вона дізналася, що камеру встановили Лі, її сестра та брат.

Протягом наступних місяців Лі багато разів ділилася фотографіями та відеозаписами Ван у соціальних мережах.

Коли Ван зателефонувала до поліцію і офіцери попросили Лі видалити онлайн-контент, вона відмовилася це зробити.

Ван подала до суду на Лі та її брата і сестру, вимагаючи припинити порушувати її права на недоторканність приватного життя, репутацію та імідж. Ван також вимагала від них видалити весь письмовий контент, фотографії та відео з її зображенням. Крім того, вона зажадала публічних вибачень і виплати компенсації, щоб покрити її моральні втрати і судові витрати.

Лі у відповідь заявила, що помешкання орендував її чоловік, тому для неї, як його дружини, було розумно встановити камеру спостереження, щоб забезпечити безпеку їхньої дитини.

Вона сказала, що після того, як дізналася про позашлюбні зв’язки чоловіка, вона оприлюднила відео в Інтернет, щоб зупинити зраду. Вона вважала, що її поведінка не була неналежною.

Сестра і брат Лі стверджували, що вони не порушували прав Ван, тому вона не повинна вимагати від них компенсації.

Суд округу Тенг постановив, що дії Лі порушили права Ван.

Хоча Лі прагнула захистити власні інтереси, її дії перетнули правову межу, тому вона повинна видалити все, що вона опублікувала в Інтернеті про Ван.

Суд продовжував стверджувати, що Ван від початку була неправа, вступивши в зв’язок із одруженим Ху. Те, що вона зробила, порушувало громадський порядок, добрі звичаї і суперечило соціалістичним цінностям.

Доказів того, що Ван постраждала внаслідок серйозної психічної травми, не було, і суд не підтримав її прохання про вибачення і компенсацію від дружини.

Справа стала темою для обговорення в Інтернеті: «Це смішно для коханки вимагати моральної компенсації від дружини», «Як дружина могла подати до суду на чоловіка за зраду, не маючи записів із камер спостереження?».

Нагадаємо, блогерка розкрила зраду коханого завдяки відбиткам пальців. Вона похизувалася, де їх знайшла та як помстилася.