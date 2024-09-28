Дубайський мільйонер купив коханій особистий острів, щоб вона могла носити бікіні – відео

Дружина дубайського мільйонера, яка часто хизується своїм екстравагантним стилем життя в Інтернеті, поділилася новим відео, де заявила, що її чоловік купив острів лише для того, щоб вона могла носити бікіні на самоті.

26-річна Суді Аль-Надак, яка раніше назвала 7 "виснажливих вимог" до себе, поділилася в Instagram відео з приватного невідомого острова з підписом: "POV: Ти хотіла носити бікіні, тому твій чоловік-мільйонер купив тобі острів".

На відео видно, як пара летить на тропічний острів, на якому, схоже, є приватна резиденція, вбудована в скелю, з високими пальмами і видом на лагуну.

"Це була його найкраща інвестиція", - написала Суді.

Втім, не всі користувачі змогли порадіти за жінку. У коментарях чимало людей назвали це марнотратною демонстрацією багатства і способом виставити напоказ розкішний спосіб життя.

Просто піти на пляж або в басейн? Це добре, але ти повинна пожертвувати гроші бідним людям

З такою жінкою йому недовго бути мільярдером

Краще збережи свої гроші та інвестуй їх

Блогерка часто ділиться фрагментами свого розкішного способу життя, який містить екстравагантний шопінг, розкішні автомобілі та першокласні подорожі до різних куточків світу. Попри те, що її часто критикують за те, що вона виставляє напоказ своє багатство, вона, схоже, не зважає на це і не перепрошує за свій розкішний спосіб життя.

Примітно, що британка Суді переїхала до Дубаю з родиною, коли їй було шість років, і познайомилася зі своїм чоловіком Джамалем Аль Надаком, коли вони обоє навчалися в університеті вісім років тому. Вона одружена з Джамалем протягом останніх трьох років. У шлюбі пари діють такі правила, як відсутність друзів протилежної статі, знання паролів одне одного та постійне надання одне одному інформації про своє місцеперебування.

Нагадаємо, Google заплатила 2,7 млрд дол. за повернення програміста, який звільнився. Сталося це після того, як йому відмовили у проханні випустити чат-бот, який він розробив разом з колегою.

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