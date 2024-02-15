Думала, що відчинені: дівчинка вдарилася об скляні двері готелю та отримала компенсацію у €100 000

Дівчинка, чия нога була серйозно пошкоджена внаслідок удару об скляні двері до внутрішнього дворика готелю, отримала 100 000 євро.

Про це пише breakingnews.ie.

Інцидент стався 29 жовтня 2018 року, коли Рубі Кертіс, якій на той час було сім з половиною років, відпочивала з сім’єю в готелі Hotel Targoro-Family and Fun в Санта-Крус-де-Тенеріфе, Канарські острови, Іспанія. За п’ятиденну відпустку родина із Дубліна, Ірландія, віддала 1100 євро.

В останній день відпочинку Рубі побігла до внутрішнього дворика. Вона думала, що скляні двері відчинені, що насправді було не так. Скло розбилося на декілька уламків і дитина отримала множинні рвані рани на лівій ікрі, лівому коліні та правій щоці.

На машині швидкої допомоги її доправили до місцевої лікарні, де їй зробили екстрену операцію. Рубі довелося залишатися там дев'ять днів, перш ніж повернутися додому.

Її мама Ніам Кертіс подала до суду на готельних операторів Sucursal en Espana та Dreamplace Hotels and Resorts SL, а також їхніх страховиків Zurich Insurance plc. Зі свого боку, обвинувачені заперечили недбалість.

Г'ю Моган, представник Рубі, сказав, що його експерти стверджували, що у дверних панелях мало бути загартоване безпечне скло, але відповідачі стверджували, що оскільки готель був побудований до введення норм будівельних норм, порушень стандартів не було.

Г'ю повідомив суду, що Рубі добре одужала, хоча на ікрі у неї залишився видимий шрам. Адвокат додав, що після інциденту Рубі стала дуже "нав'язливою та тривожною", але, на щастя, все закінчилося, і вона "залишила все це позаду".

Суддя Пол Коффі схвалив позов і побажав Рубі та її матері всього найкращого. Адвокат вважає, що це чудове рішення, і сім'я ним дуже задоволена.

Нагадаємо, жінка намагалася втекти з клініки після пластичної операції, щоб не платити. Її зупинили на вулиці.

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