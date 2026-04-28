Думала, що це отруєння, але діагноз виявився серйознішим: лікарі дали жінці страшний прогноз

Лікарня / © pexels.com

36-річна мама трьох дітей спершу думала, що її нудота виникла через зіпсоване молоко в пластівцях, але згодом дізналася про смертельно небезпечний діагноз. Жінці повідомили, що через важку хворобу шлунка їй може залишитися менш як рік життя.

Про це повідомило видання Mirror.

Емілі Каллум із міста Сент-Олбанс у графстві Хартфордшир, Велика Британія, розповіла, що перші симптоми з’явилися у листопаді 2024 року. Після сніданку її почало нудити, а згодом вона кілька разів блювала. Оскільки температури чи інших ознак інфекції не було, жінка вирішила, що причина — у зіпсованому молоці, яке вона додала до пластівців.

Того ж дня після вечері її знову знудило. Блювання не припинялося кілька днів поспіль. За словами Емілі, через сильне напруження під час нападів їй навіть здалося, що вона могла зламати ребро.

Коли симптоми не минали впродовж 10 днів, жінка звернулася до відділення невідкладної допомоги. Там медики припустили, що у неї може бути хвороба Крона. Однак стан не поліпшувався: їй ставало дедалі важче їсти, а нудота не зникала.

У лютому 2025 року Емілі звернулася на приватну консультацію до спеціаліста. Після обстежень лікарі встановили інший діагноз — гастропарез. Це хронічне захворювання, за якого шлунок частково або повністю втрачає здатність просувати їжу до кишківника.

До кінця літа 2025 року вага Емілі почала стрімко падати. За зросту 175 сантиметрів вона схудла з 8 стоунів 5 фунтів (приблизно 53 кг) до 4 стоунів 8 фунтів (близько 29 кг). Через критичне виснаження Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) направила її на паліативну допомогу.

У лікарні Емілі повідомили, що якщо вона не зможе набрати вагу, то їй може залишитися менш як рік життя.

Минулого літа жінці встановили постійну трубку в кишечник, що дозволило набрати близько 7 кілограмів. Однак після цього вага знову перестала зростати. Наразі для отримання повного парентерального харчування — методу, за якого поживні речовини надходять безпосередньо в кров, — вона має важити щонайменше 6 стоунів 9 фунтів (приблизно 41 кг), тоді як зараз її вага становить 5 стоунів 4 фунти (близько 34 кг).

Емілі збирає кошти на приватне лікування. Якщо проходити терапію за програмою NHS, їй доведеться провести в лікарні три місяці поспіль, далеко від родини. Жінка хоче лікуватися вдома, аби не втрачати час із близькими.

Попри важкий стан, Емілі продовжує працювати, щоб утримувати сім’ю. Вона є власницею естетичної клініки. Її друг організував збір коштів, аби допомогти оплатити лікування.

Емілі виховує трьох дітей разом із чоловіком, 41-річним учителем гри в гольф Кайлом Каллумом. За її словами, хвороба сильно вплинула на їхнє життя та стосунки.

«Думка про те, що мені доведеться залишити своїх дітей, жахлива, це немислимо», — сказала жінка.

Вона також зізналася, що майже рік проводить у лікарнях, і психологічно їй дуже важко постійно перебувати в палаті.

«Я не хочу лягати до лікарні, знаючи, що в мене залишилося небагато часу, і не проводити його з родиною», — каже Емілі.

