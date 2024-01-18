Думали, що розлучаться, але закохалися: жінка заради розваги вийшла заміж за незнайомця з TikTok

Жінка, яка вийшла заміж за чоловіка, якого побачила в TikTok, приголомшила юзерів після того, як пара прожила разом уже три роки.

Про це пише The Sun.

26-річна Даніель Гросс завжди знала, що хоче вийти заміж у "дурний" спосіб, тому, коли вона побачила в TikTok гарного чоловіка, який освідчується у відео, вона вхопилася за можливість сказати: "Так".

26-річний Гуннар Майклс опублікував відео, в якому заявив, що хоче одружитися з незнайомкою, щоб довести, що життя не таке вже й серйозне, і сказав, що заплатить за все це. У коментарях низка жінок залишила повідомлення зі згодою, але Майклс звернув увагу на Даніель.

Вони почали спілкуватися і менш ніж через тиждень він здивував її, приїхавши до її рідного міста Піттсбург, штат Пенсильванія, щоб освідчитися.

Даніель Гросс і Гуннар Майклс / Фото: SWNS

Через два тижні 2021 року пара вирушила до Лас-Вегаса, щоб одружитися в День святого Валентина.

Попри те, що вони планували розлучитися через тиждень після весілля, думаючи, що стануть просто друзями, подружжя закохалося одне в одного.

"Ми подумали, що продовжимо спілкуватися як друзі, а потім це стало чимось більшим", — сказала дівчина, додавши, що їхнє швидке весілля змусило їх усвідомити, що іноді кохання — це не те, на що ви очікуєте. "Ми з Гуннаром ніколи б не підійшли одне до одного в барі", - зізналася вона. "Це відкрило нам очі на інших людей".

Даніель Гросс і Гуннар Майклс / Фото: SWNS

Майклс був також здивований, що його ідея весілля в TikTok переросла у стосунки на все життя, зізнавшись, що ідея одружитися з незнайомкою прийшла до нього під час пандемії в січні 2021 року.

"Я шукав спосіб створювати контент і знайомитися з людьми", - пояснив він. "Мені спала на думку ідея одружитися з незнайомкою. Це було досить дико".

Хоча на той час він "несерйозно" шукав супутницю життя, додавши, що "це було більше для того, щоб здобути життєвий досвід", він був шокований кількістю дівчат, які відповіли.

"Так багато людей хотіли це зробити", - сказав він SWNS.

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Майклс попросив своїх майбутніх наречених зняти для нього відео про те, чому вони підійдуть. Серед тисяч кліпів він обрав ролик Гросс, визнавши, що її "важко не помітити".

Говорячи про шок, їхні сім'ї та друзі спочатку скептично поставилися до цієї ідеї.

"Моя мама сказала: "А що, коли він тебе викраде?" - пригадала вона.

Даніель Гросс і Гуннар Майклс / Фото: SWNS

Однак пара вважає, що ситуація низького тиску, оскільки вони обидва припускали, що розлучаться, допомогла їхнім стосункам розквітнути.

Два роки пара подорожувала Сполученими Штатами в переобладнаній машині швидкої допомоги. Примус до спільного проживання спрацював для них добре, змусивши молодят звикнути одне до одного.

"Не залишалося нічого іншого, як говорити", - зазначив Майклс.

"У нас однакові основні цінності", — додала Гросс. "Попри те, що наші характери різні, глибоко всередині ми однакові".

Даніель Гросс і Гуннар Майклс / Фото: SWNS

Закохана пара взяла перерву в подорожах і переїхала до Піттсбурга в лютому 2023 року, а тепер публікує свою незвичайну історію кохання в соціальних мережах, запевняючи підписників, що, як і раніше, цінує безпосередність.

"Мої друзі не можуть повірити, що ми все ще разом", - зі сміхом розповіла Гросс. "Я б порадила це зробити іншим. Якщо ви неупереджені, це справді цікава концепція".

Нагадаємо, близнючки, які виходять заміж за близнюків, зізналися, чи плутають вони одне одного. Також вони розповіли, що їм подобається збивати людей з пантелику.

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