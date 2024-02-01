Думали, що шпигун: голуба звільнили після восьми місяців ув'язнення

На ньому виявили "китайські ієрогліфи".
У Мумбаї, Індія, звільнили голуба, якого тримали під вартою у ветеринарній клініці протягом восьми місяців. Це сталося після того, як підтвердилося, що птах не був китайським шпигуном.
Про це пише WION.
Пташина інтрига розпочалася у травні минулого року, коли поліція RCF (Rashtriya Chemicals and Fertilizers) затримала голуба на пристані Пір-Пау у передмісті Чембура.
Таємнича тварина, прикрашена мідними та алюмінієвими кільцями на ногах, мала під крилами послання, написані шрифтом, схожим на китайські ієрогліфи. Це спричинило підозри у шпигунстві.
Хоча спочатку справа була зареєстрована поліцією RCF, подальші розслідування призвели до несподіваного повороту подій.
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Звинувачення у шпигунстві зрештою було знято, оскільки з'ясувалося, що голуб мав більш невинну передісторію.
Коли поліція заглибилася в сагу про пернатих шпигунів, з'ясувалося, що голуб був із Тайваню. Він брав участь у перегонах на відкритій воді. Під час одного з таких змагань відважний птах перелетів кордони та несподівано приземлився на індійській землі.
Після того, як звинувачення в шпигунстві були спростовані, а птах визнаний здоровим, 30 січня ветеринарна лікарня Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital звернулася до поліції щодо дозволу випустити птаха на свободу. Правоохоронці заперечень не мали і це ознаменувало закінчення несподіваного перебування під вартою.
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