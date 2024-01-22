Думав, що влучив камінь: студент протягом 4 днів не знав про кулю в мозку (фото, подробиці)

У Бразилії студент університету провів чотири дні з кулею в мозку, помилково думаючи, що в голову влучив камінь.

Про це пише Daily Star.

21-річний Матеус Фасіо поводився як завжди, перш ніж дізнався правду, навіть ходив купатися і тусуватися з друзями. І лише коли у нього виникли проблеми із правою рукою, він звернувся за медичною допомогою.

Після двогодинної операції кулю нарешті витягли. Хлопець провів у реанімації два дні.

Матеус Фасіо / Фото: dailystar.co.uk

Нейрохірург Флавіо Фалькомета, який оперував Матеуса, сказав: "Частина кулі пробила його мозок, що спричинило здавлення в цій області і призвело до мимовільних рухів його руки. Якби вона опинилася за декілька міліметрів від того місця, де зупинилася, це могло б спричинити набагато серйозніші пошкодження, внаслідок чого його рука чи одна сторона тіла була б паралізована".

Матеус Фасіо / Фото: dailystar.co.uk

Наразі поліція з'ясовує, звідки взялася куля. Вони встановили, що у Матеуса вистрелили напередодні Нового року.

Студент розповів бразильському телешоу Jornal Nacional: "Я думав, що це камінь, щось таке. Це було схоже на звук вибуху, коли вибухає бомба, але всередині моєї голови. Кровотеча зупинилася, ми пішли, я прийняв душ і пішов на вечірку".

Першого дня нового року Матеус та його приятелі повернулися на пляж. До 2 січня він повернувся до свого рідного міста Хуїс-де-Фора в Мінас-Жерайс.

Матеус Фасіо / Фото: dailystar.co.uk

Він звернувся до лікарні 4 січня, коли його права рука відвисла і почалися м'язові спазми. Виявивши, що куля в мозку спричинила його симптоми, поліція взяла в нього заяву.

Його мама, Лусіана Фасіо, висловила своє полегшення, сказавши: "Незрозуміло, як хтось може мати кулю в голові чотири дні і вижити. У мене таке відчуття, ніби мій син народився знову".

Нагадаємо, лікарі провели успішну операцію з ампутації зайвих кінцівок у собаки із шістьма лапами. Було дві процедури, які тривали близько двох годин.

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