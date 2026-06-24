Думав, що це звичайний мотлох: чоловік знайшов у речах батька унікальний скарб, якому понад 200 років

Скарб / © Фото з відкритих джерел

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28-річний мешканець Марокко випадково виявив у сімейній колекції стару пошарпану книгу. Спочатку молодий чоловік прийняв її за звичайний та нічим не примітний арабський рукопис, проте реальність виявилася значно сенсаційнішою.

Про це він написав на Reddit.

Зношена обкладинка, сильно пожовклі від часу сторінки та очевидні сліди пошкоджень від води спочатку не викликали у нього особливого інтересу. На перший погляд артефакт виглядав як один із багатьох старих релігійних рукописів, які часто зберігаються у місцевих родинах.

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Проте певні деталі та оформлення тексту змусили власника придивитися до книги уважніше та зрештою звернутися по консультацію до фахівців.

Після аналізу манускрипту дослідники встановили, що знахідка має значну історичну цінність і належить до рідкісної писемної традиції берберського народу. Фахівці з’ясували, що текст написаний ташелхітською (шильха) берберською мовою, але з використанням арабської писемності. Такі документи вважаються рідкісними свідченнями унікальної писемної культури берберських народів Марокко.

На думку дослідників, цей рукопис міг бути створений ще у XVIII столітті, тобто його вік може перевищувати дві сотні років. Попри такий поважний вік, у книзі чітко збереглися численні записи колишніх власників, їхні підписи та позначки різними мовами.

Особливістю та характерною рисою рукопису стало поєднання чорного та червоного чорнила. Червоним кольором автор виділив ісламські формули та релігійні заголовки, тоді як основні пояснення та зміст написані безпосередньо берберською мовою. Фахівці вважають, що подібні тексти у минулому використовувалися для навчання основам ісламу носіїв берберської мови, які не володіли арабською в достатній мірі.

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«Те, що я вважав звичайною сімейною реліквією, виявилося крихким свідченням зникаючої писемної культури», — зізнався чоловік.

Скарб / © Фото з відкритих джерел

Що буде з історичним артефактом далі

Після того, як фотографії унікального манускрипту з’явилися на просторах Reddit, історія швидко привернула увагу користувачів та поціновувачів старовини з усього світу. Люди активно дають поради автору публікації щодо того, як правильно вчинити з реліквією.

«Це чудово й дивовижно. Я б порадив звернутися до фахівця з реставрації, щоб він допоміг відновити деякі зношені деталі», — написав один із учасників обговорення.

Нагадаємо, майже 3000 срібних монет епохи вікінгів знайшли на норвезькій фермі. Цей скарб став наймасштабнішим для країни, а монети в ньому походять з чотирьох різних держав.

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