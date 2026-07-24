Думаєте, що входите до 1% найрозумніших? : пройдіть простий тест і перевірте себе

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Перевірка власного інтелекту та логічного мислення — це завжди захопливий виклик для кожного, хто любить складні завдання.

Думаєте, що маєте достатній рівень кмітливості, аби увійти до спільноти найрозумніших? Настав час у цьому переконатися та влаштувати справжнє тренування для розуму.

Цей тест зібрав 20 логічних задач із відомого телевізійного шоу «Клуб 1%». На самому початку на вас чекають відносно легкі завдання, під силу більшості, однак не поспішайте розслаблятися. З кожним наступним кроком головоломки ставатимуть дедалі складнішими, вимагаючи все більше винахідливості й гнучкості мислення. У цій грі вирішальну роль відіграє не ваша ерудиція чи багаж знань, а вміння будувати логічні ланцюжки.

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Вам доведеться шукати замасковані деталі, мислити максимально нестандартно, обходити хитромудрі пастки та піддавати сумніву перші здогади, які спадають на думку.

Більшість учасників здаються та припускаються помилок закрок до фінішу. Чи під силу саме вам подолати всі рівні складності й підтвердити належність до одного відсотка обраних?

Не кваптеся, зважуйте кожен крок і перевірте, на що здатний ваш мозок. Успіху!

1.Який камін у вітальні найтепліший?

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А

B

C

D

2.Який дитячий предмет ви отримуєте, коли поєднуєте ці два зображення?

Пісочниця

Піщаний замок

Скриня зі скарбами

Коробка з іграшками

3. Хоча деякі з них були повернуті, три з цих зображень плям фарби мають абсолютно однакові форми. Яка з них відрізняється?

A

B

C

D

4. Ви можете побачити свого друга через вікно офісу, який стоїть під знаком виходу. Він не може знайти вихід, тому кличе тебе по допомогу. Куди йому сказати, щоб він повернув та вийшов?

Ліворуч

Праворуч

5. Якщо повернути всі ці форми на 180 градусів, яка з них виглядатиме інакше?

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A

B

C

D

6. Якщо це постер фільму «Легіон 2», то який із наведених нижче варіантів є постером «Легіон 5»?

Постер фільму «Легіон 2»

Оберіть відповідь, яка на вашу думку є павильною:

Зображення 1

Зображення 2

Зображення 3

Зображення 4

7. Перша група зображень тут утворює слово намисто (PENDANT). Яку літеру слід покласти у порожню коробку другої групи, щоб завершити ще одне слово з семи літер? (підказка, слова мають бути англійською мовою)

E

O

A

I

8. Якщо останнє питання, яке ми поставили в цьому шоу, було статистично вдвічі складнішим за інші, то якою має бути нова назва шоу?

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The 2% Club

The 0.5% Club

The 0.01% Club

The 4% Club

9. Який продукт логічно йде наступною у послідовності?

Rhubarb (ревінь)

Strawberry (полуниця)

Blueberry (чорниця)

Lemon (лимон)

10. Секретний агент залишив вам загадкове повідомлення, зображене нижче. О котрій він просить тебе зустрітися з ним?

4:45

5:00

7:30

6:45

11. Джессі виповнюється 5 років. Якщо підсумувати всі свічки з її тортів, включаючи сьогоднішній торт, скільки свічок у неї було за все життя?

10

20

15

14

12. Три згадані тут речі мають щось спільне. Яка з цих інших речей має спільне з ними?

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Eagle (орел)

Razor (бритва)

Bulb (лампочка)

Eraser (гумка)

13. Який чисельний стовпчик має лише символи, які не є спільними для іншого стовпчика?

1

2

3

4

5

14. Тут зображено 9 прямокутників однакового розміру. Скільки менших прямокутників є на зображенні?

9

10

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2

5

15. Якщо записати назви всіх семи днів тижня англійською, то яка голосна з’являється рівно чотири рази?

A

E

U

O

16. Якщо видалити трьохлітерну рогату тварину з цього слова, яке поширене шестилітерне слово ви отримаєте? (відповідь буде англійським словом)

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GAMING (ігри)

GARDEN (сад)

GENIUS (геній)

MUSING (роздуми)

17. У вірші нижче останній рядок випадково був перерваний. Виходячи з візерунка у вірші, скільки слів бракує в останньому рядку?

Переклад: Ти можеш повірити, що ми одружені вже вісім років? Двоє дітей Три різні квартири І щонайменше дванадцять різних декоративних подушок на ліжку Може, ми можемо віддати вісім із них? Інакше шлюб у нас на «десятку», і…

2

1

4

3

18. Скільки миль від того місця, з якого ти почав, Ти?

Переклад: ви йдете 5 миль на північ, повертаєте на схід і йдете 7 миль. Потім повертаєте на південь і йдете 13 миль. Повертаєте на захід і йдете ще 13 миль. Повернувши на північ, ви йдете 8 миль, після чого повертаєте на схід і йдете 6 миль.

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25

0

15

30

19. Якщо змусити людину на вершині спуститися з цієї літерної гори правильним шляхом (словом CORRECT), то яке слово буде поруч із нею на цьому шляху?

BOTTOM (нижній, низина, основа)

SUMMIT (вершина)

HEIGHT (висота)

VALLEY (долина)

20. Яке поширене слово можна утворити з трьома літерами англійського алфавіту, які не використовуються в наведеному нижче реченні?

Переклад: рецепт дуже швидкої джамбалаї від Зіка ніхто не дивився

VIEW

WED

FOX

SUN

Відповіді — перевірте себе

1 питання: єдиний справжній камін — це той, що у відповіді B. Перший — на телевізорі, другий — через фотодисплей телефону, а останній — дисплей електричного каміна.

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2 питання: пісочниця.

3 питання: у D синя пляма була переміщена, а жовті та зелені також відрізняються.

4 питання: з нашої точки зору, стрілка знаку вказує ліворуч, але чоловікові потрібно повернути вправо, щоб вийти.

5 питання: якщо повернути варіант C на 180 градусів, фіолетове коло не в тому ж положенні.

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6 питання: усі вони складають слово LEGION і додають римську цифру для сиквелу. Після видалення слова LEGION залишиться лише V, тобто 5 римською цифрою.

7 питання: перша група — це pen (ручка), літера «D», і ant «мураха»: PEN-D-ANT. Друга група має cat (кіт) з одного боку і log з іншого. Поставте літеру A посередині CAT і LOG, і вийде слово «каталог».

8 питання: якби останнє питання було статистично вдвічі складнішим, то вдвічі менше людей відповіло б правильно. Половина від 1% — це 0,5%.

9 питання: перша літера в назві кожної їжі означає їжу, зображену першою в рядку. У верхньому ряду написано CORN, а у другому — PEAR, тож останнє зображення має бути їжею, що починається на «R».

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10 питання: секретний агент просить вас зустрітися з ним за чверть — $2 — $5, або без чверті п’ятої (4:45).

11 питання: вона з’їла п’ять тортів, тож кількість свічок на них буде: 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15.

12 питання: TOMATO, ONION і SALSA починаються і закінчуються одними й тими ж двома літерами, як і ERASER.

13 питання: стовпці 1 і 5 мають спільний амперсанд (&), а стовпці 2 і 3 — косу косу (/). Але всі символи у стовпці 4 унікальні для цього стовпця.

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14 питання: є дев’ять більших прямокутників і дев’ять менших внутрішніх прямокутників, утворених накладанням більших.

15 питання: є вісім «а», три «е», одна «о» і рівно чотири «u» — одна у вівторок (Tuesday), одна в четвер (Thursday) і по одній у суботу та неділю (Saturday and Sunday).

16 питання: рогата тварина — це RAM. Видаліть R, A, M — і ви отримаєте GENIUS (геній).

17 питання: кількість слів у кожному рядку відповідає кількості, згаданій у цьому рядку. Останній рядок посилається на число десять, але там лише сім слів — отже, три слова відсутні.

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18 питання: 0 — ти повернувся туди, звідки почав.

19 питання: якщо відправити скелелазця вниз по літерах слова CORRECT, літери ліворуч від цієї стежки утворять слово BOTTOM.

20 питання: літери, яких у цьому реченні відсутні — це F, O та X.

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