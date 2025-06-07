Думки матеріалізувалися: жінка розповіла шокувальну історію про потойбічний світ

Жінка, яка пережила клінічну смерть, розповіла про свої видіння / © Getty Images

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Бріанна Лафферті з Колорадо пережила всім хвилин клінічної смерті та розповіла про яскраві видіння потойбічного світу, де «час зупинився».

Про це повідомляє Daily Mail.

33-річна Бріанна страждала від небезпечного неврологічного захворювання.

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Одного разу її організм раптово відмовив, і вона на вісім хвилин опинилася в стані клінічної смерті. Але, як згодом розповіла сама жінка, її свідомість не зникла — навпаки, вона пережила яскраві видіння, пов’язані із загробним життям.

«Смерть — це ілюзія, бо наша душа ніколи не вмирає. Наша свідомість залишається живою. А сама наша сутність просто трансформується», — розповіла Лафферті.

Жінка розповіла, що в стані клінічної смерті втратила спогади про своє минуле, але відчула незвичайну ясність свідомості.

За її словами, хоча тіло було паралізоване, вона відчувала себе «більш живою та справжньою, ніж будь-коли».

Бріанна Лафферті хворіє на міоклонічну дистонію — неврологічний розлад, що супроводжується різкими мимовільними скороченнями м’язів та може порушувати функції організму. Під час одного з нападів її організм різко відмовив.

Перед втратою свідомості вона почула загадкове питання: «Чи ти готова?», після чого опинилася в повній темряві.

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Але найдивовижніше чекало попереду — її свідомість, за власними словами, відокремилася від тіла і потрапила в інший вимір, де час зупинився. Вона називає цей досвід неймовірним і непоясненним з точки зору науки.

Досвід клінічної смерті залишається однією з найзагадковіших тем у науці. Дослідження свідчать, що ці переживання, ймовірно, є результатом особливої мозкової активності під час критичних станів організму.

Існують різні теорії, ключовий аспект пов’язаний з продовженням активності мозку навіть після зупинки серця, що потенційно призводить до змінених станів свідомості та яскравих сприйняттів.

Проте Бріанна Лафферті впевнена, що справді померла, відвідала потойбічний світ і змогла повернутися до життя.

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«Я раптово відокремилася від свого фізичного тіла. Не було болю, лише глибоке відчуття спокою та ясності. Ця відстороненість від моєї фізичної форми змусила мене усвідомити, наскільки тимчасовим і крихким є наш людський досвід», — розповіла Лафферті.

Вона розповіла, що в тому дивному стані помітила щось неймовірне — її думки буквально матеріалізувалися, формуючи реальність навколо неї в потойбічному світі.

«Мої думки миттєво матеріалізувалися. Тоді я зрозуміла, що наші думки формують реальність, просто на це потрібен час», — зазначала Лафферті.

Після того, як жінку повернули до життя, їй довелося заново вчитися ходити та говорити. Згодом лікарі провели унікальну операцію на мозку Лафферті, щоб вилікувати ушкоджений гіпофіз.

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Попри страх перед можливим повторенням клінічної смерті, саме поняття «смерті більше» не лякає Бріанну.

«Це змінило хід мого життя. Те, чого я боялася, більше не має наді мною влади. А те, за чим я раніше ганялася, більше не здається важливим», — зізналася жінка.

Для Лафферті цей перехід між життям і смертю став джерелом глибокого усвідомлення.

Вона переконана, що навіть найболючіші життєві випробування несуть у собі глибокий сенс.

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