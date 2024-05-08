Дурень чи розумник: вчені відповіли, чи був гігантський тиранозавр кмітливим, як гадали раніше

Дискусії щодо розумових здібностей тиранозаврів тривають дотепер. Проте у новому дослідженні вчені припустили, що гігантські хижаки були не такими вже й розумними, як вважали раніше.

Про це йдеться у дослідженні палеонтологів із Саутгемптонського університету, пише Science Alert.

Раніше вважали, що тиранозаври могли бути такими ж розумними, як сучасні мавпи, проте цю теорію скептично сприйняли інші дослідники.

"Імовірність того, що тиранозавр міг бути таким розумним, як бабуїн, захоплює й жахає, оскільки вона може переосмислити наш погляд на минуле", — пояснює палеонтолог Саутгемптонського університету Даррен Нейш.

Проте його дослідження показує, що всі дані, які є в наявності станом на сьогодні, суперечать цій ідеї.

Нове дослідження, проведене під керівництвом зоолога Кая Каспара з Університету Генріха Гейне у Німеччині, показало, що вимірювання розміру мозку у дослідженні 2023 року були неточними. Це призвело до того, що оцінна кількість нейронів у мозку виявилася завищеною.

Ця підвищена оцінка була заснована на припущенні про те, що мозок тиранозавра заповнив більшу частину ендокраніального простору. Але, як заявив Нейш, це нехарактерно для більшості динозаврів.

Ба більше, Каспар та його колеги стверджують, що кількість нейронів не завжди відповідає рівню інтелекту.

Наприклад, вже відомо, що ворони перевершують приматів у розумових здібностях. Це означає, що у розвитку інтелекту значну роль грають не лише розміри мозку.

Вважаю, що передбачати інтелект вимерлих видів —не найкраща ідея, коли все, на чому ми можемо ґрунтуватися, — це кількість нейронів, реконструйована на основі ендокастів", — сказав Каспер.

Щоб оцінити інтелект доісторичних істот, необхідні інші дані, від анатомії до підказок про поведінку та додаткових порівнянь із сучасними тваринами.

Нещодавні дослідження показують, що тиранозавр, ймовірно, був соціальним та полював у зграї. Але цього мало для того, щоб стверджувати, що рівень їйого інтелекту можна порівняти з приматами.

Тим часом вчені знайшли рештки істоти, яка жила близько 202 млн років тому разом з динозаврами. Вона була розміром з два автобуси (близько 25 м), ймовірно, найбільшою за всю історію існування на землі.

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