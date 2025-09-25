"Дуже зла білка" тероризує місто: п'ятеро людей потрапили до лікарні – деталі нападів

Білка / © unsplash.com

У мирному містечку Сан-Рафаель, Каліфорнія, сталася серія дивних і страшних нападів. Місцевих жителів тероризує агресивна білка, яку очевидці прозвали «дуже зла білка». За даними місцевих, нападу зазнали близько п’яти осіб, які отримали серйозні травми й були змушені звернутися до відділення невідкладної допомоги.

Про це пише ABC News.

«Вона вчепилася в мене»: свідчення постраждалих

Одна з постраждалих, Джоан Геблек, розповіла, що інцидент стався під час звичайної прогулянки. Білка раптово накинулася на неї та вчепилася в ногу, завдавши болісних укусів.

«Вона вчепилася в мене! Я подумала: 'Заберіть її від мене, будь ласка'. Я дуже злякалася», — згадує американка.

За кілька днів у тому ж районі постраждала Ізабель Кампой разом із племінницею.

«Білка спробувала стрибнути мені в обличчя, але я захистила його, і вона вчепилася в мою руку. Я опинилася вся в крові. Мені довелося терміново їхати до невідкладної допомоги», — розповіла Кампой, демонструючи глибокі подряпини та укуси.

Усі постраждалі описують тварину як білку золотистого забарвлення.

«Дуже зла білка» / © ABC News

Неочікувана причина агресії

Експерт організації WildCare Ванесса Поттер заспокоїла мешканців, заявивши, що білки не є переносниками сказу. Натомість, агресивна поведінка тварини, ймовірно, пов’язана з тим, що її в дитинстві годували люди.

«Коли білки асоціюють людину з їжею, вони втрачають страх. Якщо їжі немає, тварина може проявляти розчарування і захищати свою територію», — пояснила експерт.

У районі вже розклеєні застережливі листівки із проханням дотримуватися обережності під час прогулянок та найголовніше — не годувати диких тварин. Хоча «злу білку» останні кілька днів не бачили, постраждалі продовжують лікування, а сусіди намагаються не відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі.

