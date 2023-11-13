Дуже рідкісний випадок: жінка з двома матками вагітна дівчинкою в кожній (фото)

Вона може народити дітей з інтервалом у декілька годин або навіть днів.

Жінка з Алабами, США, яка народилася з двома матками, вагітна дівчинкою в кожній і має народити на Різдво.

Про це пише WVTM13.

Келсі Гетчер та її чоловік Калеб вже виховують трьох дітей – 7, 4 та 2 роки. Навесні вона дізналася, що знову вагітна, чим шокувала свого акушера.

"Я повідомила: "Ну їх там двоє". І мій чоловік сказав: "Ти брешеш". Я сказала: "Ні, це не так", - пояснила Келсі.

Келсі Гетчер та її чоловік Калеб / Фото: WVTM13

Келсі вже знала, що має дві матки, кожна зі своєю шийкою матки. Її вагітність вважається високоризикованою.

"Дуже, дуже рідкісний випадок", - сказала докторка Швета Патель з Алабами, що спеціалізується на акушерстві та гінекології. "Акушери-гінекологи за всю свою кар'єру не бачили нічого подібного".

У жінок з двома матками часто буває успішна вагітність, але у них також частіше трапляється викидень або передчасні пологи.

"Подвійна шийка матки або подвійна матка зустрічаються менш ніж у 1%, можливо, у трьох на 1000 жінок. І тоді ймовірність того, що у вас буде близнюк у кожній з них, просто божевільна", — сказав доктор Річард Девіс, професор акушерства та гінекології з Університету Алабами в Бірмінгемі, який вивчав вагітності високого ризику.

Жінка з двома матками вагітна дівчинкою в кожній / Фото: WVTM13

Матка Келсі може скорочуватися в різний час – і вона може народити кожну дочку з інтервалом у декілька годин або навіть днів.

"Коли у неї почнуться перейми, нам доведеться стежити за кожною маткою і дивитися, яка з них скорочується, і чи роблять вони щось майже однакове або по-різному", - зазначив Девіс.

Жінка з двома матками вагітна дівчинкою в кожній / Фото: WVTM13

Ситуація Келсі настільки незвичайна, що лікарі не знають, чи характеризувати подвійну вагітність як двійню. Кожна дитина має свою плаценту.

"Я думаю, що з медичної точки зору це настільки рідкісна річ, що ми не маємо кращого способу описати її, окрім як називати їх близнюками", — сказала Патель.

Жінка з двома матками вагітна дівчинкою в кожній / Фото: WVTM13

Келсі, тим часом, з нетерпінням чекає на народження обох дочок, визнаючи при цьому, що вона може стати прикладом для вивчення.

Нагадаємо, у стародавньої єгиптянки, яка померла понад 3000 років тому, знайшли пухлину із зубами. Також було виявлено каблучку, яка "захищала її від болю".

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