Дуже свербіло: жінка була шокована, виявивши у вусі павуче гніздо (фото)

Усе почалося з "тріску".
Мама з Великої Британії усвідомила найгірший жах кожного арахнофоба, виявивши у своєму вусі павуче гніздо.
Про це пише nypost.com.
"Я була дуже спантеличена тим, як він взагалі сюди потрапив", - сказала 29-річна Люсі Вайлд South West News Service.
Мама трьох дітей із Чешира вперше відчула, що щось не так, коли одного разу в середині жовтня прокинулася від "тріску" у вусі. Це відчуття зберігалося протягом дня. Тому вона вирішила дослідити вухо за допомогою електронного пристрою для чищення вух, оснащеного камерою, що нагадує високотехнологічну ватну паличку. Саме тоді вона зробила жахливе відкриття: до її вуха проник павук.
"Мене трусило під час спроби витягти це. Ми зателефонували до служби екстреної допомоги. Мені закапали у вухо теплу оливкову олію і витягли його", — пригадала Вайлд.
Попри успішне видалення істоти, британка сказала, що у неї з вуха текла кров, і вона погано чула. Люсі звернулася до кабінету лікаря, де медики прописали їй тижневий курс антибіотиків. Вона була шокована, але вважала, що її проблема вже позаду. На жаль, як хибна кульмінація у фільмі жахів, це була лише верхівка айсберга.
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Через деякий час Вайлд знову почала відчувати біль у вухах, що спонукало її повторно оглянути вушний канал за допомогою приладу. Жінка виявила зловісне на вигляд чорне утворення. Спочатку вона не знала, що робити з цією речовиною, припускаючи, що це міг бути відруб або інший, ще більший павук.
Люсі звернулася до отоларинголога, де лікар поставив їй ще більш жахливий діагноз.
"Він сказав: "Так, це павуче гніздо", — розповіла вона, додавши, що лікар ніколи раніше не стикався з чимось подібним.
Для виселення восьминогих медикам довелося відсмоктувати усе у внутрішній частині її вуха — процес, який Вайлд описала як "найболісніший біль", який вона колись відчувала.
"Мене дійсно рвало, поки він робив процедуру – це було дуже боляче", - пригадала вона. "Я б краще знову пішла на пологи чи кесарів розтин".
І хоча процедура виявилася успішною, Вайлд, як і раніше, боїться, що у її вусі могли залишитися павуки.
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