Два кенгуру втекли з в'язниці в Чехії: що вони там робили та чим закінчилася витівка – фото

Один повернувся одразу, а інший насолоджувався свободою цілий тиждень.
Поліція Чеської Республіки вийшла на слід незвичайного втікача, який накивав п’ятами з в'язниці під Прагою – кенгуру.
Про це повідомляє Tydenik Policie.
Правоохоронці заявили, що 3 серпня з в'язниці в місті Йіржице на південному сході столиці втекли два кенгуру, які жили в одному вольєрі та разом рилися. Але згодом один з сумчастих повернувся сам.
Співробітники інтенсивно працювали над виловом Джорджа у співпраці з ветеринарним лікарем, що спеціалізується на розведенні та догляді за екзотичними тваринами.
10 серпня Джордж повернувся. Кенгуру насолоджувався свободою рівно тиждень.
"Він стрибнув до в'язниці самостійно і добровільно, тоді засуджений і сторож спіймали його у волейбольну сітку і передали у вольєр до іншого кенгуру. Біженець голодний, але все гаразд", - зазначили у поліції.
У в'язниці живуть й інші тварини, зокрема кролики, лами та півні. Вони є частиною тюремної програми, яка дозволяє ув'язненим, що наближаються до завершення терміну ув'язнення, здобувати навички, зокрема фермерства і тваринництва, як форму терапії. Присутність тварин у в'язниці посилює у засуджених почуття відповідальності та допомагає їм розвивати нові компетенції. Кенгуру живуть у в'язниці відкритого типу від 2018 року.
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