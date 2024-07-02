Два роки у шлюбі: єгиптянин заволодів паспортом незнайомої росіянки та одружився з нею

У Росії 24-річна жінка очманіла, дізнавшись, що вона заміжня за громадянином Єгипту від 2022 року.

Про це пише Oddity Central.

Мешканка Санкт-Петербурга втратила паспорт влітку 2021 року, але, попри заяву про зникнення до місцевої поліції, так і не спромоглася переоформити документ. Вона не здогадалася, що він може бути використаний кимось ще, але на початку цього року, намагаючись отримати свідоцтво про народження своєї дитини, вона дізналася, що її чоловік, єгиптянин на ім’я Мустафа, також мав бути присутнім. Вона стверджує, що ніколи не зустрічалася з Мустафою і тим більше не виходила за нього заміж, але в російському реєстрі він значився її чоловіком.

Невідомо, чи сам Мустафа знайшов паспорт жінки чи купив його у когось на чорному ринку, але громадянин Єгипту використав цей документ для подавання заяви на отримання тимчасового посвідки на проживання в Росії, стверджуючи, що саме він є чоловіком росіянки . У документі містився запис про одруження, яке нібито відбулося у січні 2022 року.

Вислухавши свідчення жінки та підтвердивши, що вона три роки тому заявила про втрату паспорта і ніколи не зустрічалася зі своїм чоловіком-єгиптянином, російський суд анулював шлюб.

Нагадаємо, жінка розірвала заручини, дізнавшись, що у нареченого є дитина від її мами. Чоловік, із яким вона хотіла провести решту свого життя, крутив роман зі своєю майбутньою тещею.

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