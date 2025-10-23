Два слова змінили все: чоловік знайшов на секонді справжній скарб 1950-х років

Джеркало з секондгенду виявилось коштовним раритетом

Реклама

Похід до магазину секондгенду обернувся несподіваною знахідкою для жителя Невади Александера. Він натрапив на вінтажне дзеркало, вартість якого виявилася набагато вищою за цінник. Чоловік зрозумів це, щойно прочитавши два слова, вигравіювані на ручці.

Про це чоловік розповів журналістам Newsweek.

Знахідка для колекції дружини

Александер, який попросив не розкривати його прізвище, розповів, що часто відвідує такі магазини у пошуках цікавих предметів для своєї дружини, яка є власницею салону краси. Її заклад прикрашений антикварними речами, пов’язаними з красою та доглядом за зовнішністю.

Реклама

«Моя дружина має салон, стіни якого завішані антикварними речами для краси — від старих машинок для стрижки, бігуді, фенів до антикварних туалетних столиків і люстерок. Тому я завжди шукаю щось подібне», — розповів Александер.

Спочатку увагу чоловіка привернув сріблястий блиск ручки дзеркала. Він одразу зрозумів, що це або дуже старий предмет, або копія, і схопив його з полиці, подумавши, що його дружині має сподобатись така знахідка.

Два слова, що змінили цінність знахідки

Коли Александер оглянув люстерко детальніше, він зрозумів, що воно коштує набагато дорожче, ніж $9.99, які за нього просив Goodwill. Найбільшою підказкою стало просте гравіювання та дата.

На ручці було викарбувано «Webster Sterling» та дата «1953». Це вказувало на те, що це справжнє срібне дзеркало, виготовлене відомою компанією.

Реклама

На основі онлайн-каталогів та аукціонних цін, Александер підтвердив, що його знахідка потенційно коштує від 75 до 200 доларів.

«Це справжня річ, стерлінгове срібло. Я б припустив, що воно коштує близько 200 доларів, залежно від деяких факторів», — підсумував чоловік.

Попри цінність дзеркала, Александер не планує його продавати. Він вже передав його дружині, яка планує відполірувати його та використати як декоративний елемент в інтер’єрі свого салону краси.

Видання зауважило, що у США налічується понад 25 000 магазинів перепродажу та секондгендів. Ентузіасти таких покупок можуть заощаджувати в середньому $2,071 на день, а деякі вдалі знахідки можуть принести значні прибутки, як, наприклад, люксова сумка бренду Coach, яку мешканка Канади Мія купила за безцінь у місцевому секондгенді.