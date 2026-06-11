14 днів без цукру: які зміни можуть початися вже за два тижні

Цукор / © ТСН

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Відмова від солодощів, випічки та газованих напоїв навіть на два тижні може помітно вплинути на організм. Насамперед йдеться про стабілізацію рівня цукру в крові, зміну енергетичного обміну та зменшення тяги до солодкого.

Про це йдеться в матеріалі LAD Bible.

Водночас важливо розрізняти природні цукри та так звані «вільні цукри». Природні цукри містяться у фруктах, овочах і молоці. Натомість вільні цукри додають у їжу та напої — саме їхнє споживання медики радять обмежувати.

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Надмірна кількість солодкого в раціоні може сприяти набору ваги, а також підвищувати ризики проблем із зубами, діабету, серцево-судинних захворювань та деяких видів раку.

Перші два дні

У перші дні без доданого цукру рівень глюкози в крові починає стабілізуватися. Через це може ставати менше різких стрибків енергії та раптової втоми.

Організм поступово переходить до активнішого використання накопичених запасів енергії, зокрема жиру.

З третього по шостий день

На цьому етапі може з’явитися сильна тяга до солодкого. У частини людей також виникають неприємні симптоми: головний біль, втома, нудота, запаморочення, тривожність, погіршення настрою, проблеми зі сном або концентрацією.

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Такі реакції можуть бути пов’язані з тим, що організм адаптується до нового режиму харчування. Саме тому деяким людям легше не різко відмовлятися від цукру, а поступово зменшувати його кількість у раціоні.

З сьомого по дев’ятий день

Приблизно через тиждень можуть змінитися смакові відчуття. Смакові рецептори стають чутливішими, і продукти з природною солодкістю, наприклад фрукти, можуть здаватися солодшими, ніж раніше.

Деякі люди після відмови від доданого цукру помічають, що звичні десерти здаються надто приторними.

З десятого по чотирнадцятий день

Наприкінці другого тижня рівень енергії може стати стабільнішим. Організм уже не так залежить від різких підйомів і спадів цукру в крові, які часто виникають після солодких продуктів і напоїв.

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У цей період люди можуть помічати, що їм легше контролювати апетит і рідше хочеться солодкого.

Скільки цукру вважається забагато

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії рекомендує дорослим споживати не більше 30 грамів вільних цукрів на день. Це приблизно відповідає семи кубикам цукру.

Перед різкою зміною раціону варто проконсультуватися з лікарем або фахівцем із харчування. Особливо це важливо для людей із хронічними захворюваннями, діабетом, порушеннями обміну речовин або іншими медичними станами.

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