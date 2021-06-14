Двадцятисантиметрові вії жінки з Китаю визнали найдовшими у світі: який вигляд має унікальна дівчина (фото, відео)

Дівчина називає свої довжелезні вії "подарунком Будди".

Уродженка Китаю Ю Цзян відростила вії рекордної довжини. Найдовша з її вій, яка росте на верхній повіці лівого ока, сягає 20 см. Інші вії на кілька сантиметрів коротші. Завдяки своїй унікальності дівчина двічі потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Про це пише UPI.

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Дивовижні вії дівчини не припиняють рости з роками, цьому феномену жодних біологічних або медичних пояснень немає. Вона не одноразово зверталася до медиків, але ті розводять руками. Сама дівчина називає особливість "подарунком Будди" і навіть не думає від нього позбавлятися.

"Я також намагалася знайти наукові причини, такі як гени чи щось інше. Однак ніхто з моєї родини не має довгих вій, як я, тому це не можна пояснити", - сказала вона.

За словами Цзян, дивну особливість вона почала помічати в 2015 році. Тоді, каже рекордсменка, вії ставали все довшими і довшими. Попередній рекорд китаянка зафіксувала в 2016 році, коли її вія досягла довжини у 12,4 см.

Рекордсменка каже, що надзвичайно довгі вії не впливають на її повсякденне життя, навпаки, навіть допомагають. Наприклад, їй не потрібні засоби для макіяжу очей, бо вони у неї і без того виразні.

"Оскільки мої вії натуральні, мені легко мити обличчя і займатися своїм повсякденним життям. Вони випадають і знову ростуть. Іноді вони ламаються, якщо ви недбало їх натягуєте. Це не проблема, оскільки вони все ще ростуть. Вони зараз на кілька сантиметрів довші, аніж були 5 років тому", - каже дівчина.

Нагадаємо, раніше до книги рекордів Гіннеса із найдовшими у світі ногами потрапила 17-річна американка.

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