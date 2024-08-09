Дві подружки стали мільйонерками після еротичного сну з оголеним чоловіком: що сталося

У Таїланді стало на двох мільйонерок більше. Коліжанки виграли у лотерею по шість мільйонів бат (близько 6 897 000 гривень) після того, як одній з них наснився гарячий сон.

Про це пише Daily Star.

Як поділилася жінка, уві сні вона побачила голого чоловіка і секретний предмет. Розповівши про це колезі, вони вирішили знайти тлумачення на сайті нумерології.

Згодом до Адміністративної організації округу, де вони працюють, зайшов продавець лотерейних білетів. Жінки вирішили, що це знак і вдвох здійснили купівлю з номерами, що закінчуються на числа із сайту нумерології. Як виявилося, ця комбінація була виграшною – вони отримали по 6 мільйонів бат кожна.

Шалений виграш вони відсвяткували зі своїми колегами в офісі. Тепер подружки, яким 31 та 39 років, можуть виплатити студентські борги та платежі за авто. А всі гроші, що залишаться, будуть спрямовані на освіту їхніх дітей.

Нагадаємо, наляканий чоловік в останню мить обміняв лотерейний білет, щоб врятувати шлюб, і став мільйонером. Він боявся, що дружина розлютиться через вартість квитка.

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