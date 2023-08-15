Дві подружні пари розлучилися та створили поліаморну четвірку: чим усе закінчилося (фото)

Дві подружні пари розлучилися, щоб сформувати поліаморну четвірку після того, як закохалися одне в одного.

Про це пише nypost.com.

"Ніхто з нас не шукав супутника життя, але це те, що ми знайшли, - сказала Рейчел Райт. - Після того, як ми всі закохалися, ярлик "поліаморність" прижився".

34-річна Райт подумала, що з нею щось не так через її прагнення немоногамії, згадуючи, як важко було зустрічатися, коли вона росла. Коли мешканка Нью-Йорка зустріла Кайла під час роботи у ресторані, вона придушила свої сумніви.

Рейчел Райт та Кайл / Фото: nypost.com

Через три роки після того, як вони одружилися 2016 року, вони вирішили відкрити свій шлюб і зрештою зустріли Яїра Ленгнера та Ешлі Гідденс, яким обом по 36 років.

Ешлі та Яїр / Фото: nypost.com

"Ми всі підходимо одне одному, ніби були друзями протягом десятиліть, - сказала Райт, яка працює ліцензованою сімейною терапевткою. - Ми не могли припинити розмовляти, листуватися і проводити час разом. Це був справді унікальний досвід, який заклав основу того, що ми маємо зараз".

Обидві пари розлучилися, щоб утворити четвірку, "об'єднавши життя та сім'ї" - чого Рейчел "не збиралася робити до зустрічі з Ленхнером та Гідденс.

"Ми всі схилялися до цього, - зізналася жінка. - Для мене немоногамія - це не стосунки, а орієнтація. Деякі люди сприймають немоногамію як вибір, а інші як орієнтацію".

Ешлі, Кайл, Рейчел та Яїр / Фото: nypost.com

Райт вперше дізналася про поліаморію в коледжі, спочатку думаючи, що її спосіб життя "знаходить відгук".

Коли вона і Кайл почали досліджувати це для себе як подружня пара, вони почали читати книги і слухати подкасти на цю тему.

"Ми так багато спілкувалися, і я не можу навіть описати обсяг додаткового спілкування та самоаналізу, а також усвідомлення, які необхідні для того, щоб це працювало здоровим чином", - сказала вона.

Ленгнер і Гідденс, які завжди підтримували відкриті стосунки, почали проводити час із парою, і врешті-решт 2021 року четвірка з'їхалася.

Дві подружні пари розлучилися та вчотирьох створили поліаморні стосунки / Фото: nypost.com

Але, можливо, більше не означає веселіше - цього року Кайл розірвав стосунки, які були "неймовірно важкими" для Рейчел, котра досі кохає його.

"Він дуже особлива людина, і я завжди кохатиму його - ми були найкращими друзями та партнерами, - сказала вона. - Наші сім'ї надали неймовірну підтримку під час наших стосунків та розриву, навіть у тому, чого вони не до кінця розуміли".

Рейчел та Ешлі / Фото: nypost.com

Тепер троє сформували групу, сподіваючись переїхати до міста, де їх можна буде юридично визнати сімейним партнерством і зрештою народити дітей.

"Якщо ми зможемо, Ешлі і я обоє хочемо народити одну дитину, а Яір стане біологічним батьком дітей", - сказала вона.

Тріо мріє стати батьками / Фото: nypost.com

У той час як їхні сім'ї пристосувалися до їхнього нетрадиційного способу життя, незнайомці часто знущаються з сексу втрьох в Інтернеті.

"Випадкові незнайомці коментують щось, але люди часто ненавидять речі, які вони не хочуть розуміти або які їх лякають, - сказала вона. - Іноді це важко читати, але я стала товстошкірою - я знаю, хто я і наскільки особливими є мої стосунки, тому мені не потрібно чути чужу думку".

Ешлі, Рейчел та Яїр / Фото: nypost.com

Попри негативну реакцію, з якою вона стикається щодо свого романтичного способу життя, вона, як і раніше, закликає інших дізнаватися про поліаморію, говорячи, що це "дуже правильний дизайн стосунків".

"Моногамія - не єдиний варіант справжнього кохання", - додала жінка.

Рейчел, Яїр та Ешлі / Фото: nypost.com

Нагадаємо, пара вперше поцілувалася у день весілля і розповіла, як це вплинуло на стосунки. Закохані разом понад 1,5 року.

Читайте також: