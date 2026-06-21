Дві прості звички, які можуть допомогти схуднути: що виявили науковці

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Нові дослідження вказує на те, що дві прості щоденні звички можуть допомогти схуднути краще, ніж дієта. Йдеться про ранній сніданок та ранню вечерю.

Про це пише Egeszsegkalauz.

Що показало дослідження

Вчені з Барселони проаналізували спосіб життя понад 7 тисяч людей віком від 40 до 65 років і дійшли висновку, що час прийому їжі може впливати на вагу не менше, ніж її якість чи кількість.

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Згідно з результатами, ті, хто звик снідати та вечеряти раніше, частіше мали нижчий ІМТ. Ця тенденція зберігалася навіть з урахуванням інших факторів — віку, режиму сну та кількості прийомів їжі протягом дня.

Дослідники наголошують: важливо не лише те, що ми їмо, а й коли саме. Організм працює за власним біологічним годинником — циркадним ритмом, який регулює обмін речовин, сон і гормональні процеси. Вдень метаболізм активніший, тоді як увечері тіло поступово переходить у режим відновлення.

Саме тому пізні вечері можуть гірше узгоджуватися з природними процесами організму. Натомість ранній прийом їжі та довша перерва між вечерею і сніданком (так зване нічне голодування) можуть позитивно впливати на вагу.

Окремо вчені звернули увагу на жінок після менопаузи. У цій групі зв’язок між раннім харчуванням і нижчим ІМТ виявився особливо помітним. Це може пояснюватися гормональними змінами, які впливають на метаболізм у цей період життя.

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Втім експерти застерігають: сам по собі ранній сніданок чи вечеря не є панацеєю. На вагу впливають також фізична активність, калорійність раціону, якість сну та генетика.

Водночас результати дослідження вкотре доводять: для підтримання здорової ваги важливо враховувати не лише склад меню, а й режим харчування. Навіть незначні зміни у щоденних звичках можуть дати відчутний результат.

Раніше йшлося про те, що менше їсти — не гарантія схуднення, адже на вагу впливає не лише кількість їжі, а й баланс калорій, обмін речовин, гормони, рівень фізичної активності, сон і стрес. Жорсткі дієти часто не дають тривалого результату, тоді як збалансоване харчування, рух і стабільний режим дня працюють значно ефективніше.

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