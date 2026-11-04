Двічі подумайте, перш ніж завести: ветеринарка назвала 5 порід собак, яких сама уникає

5 порід собак, яких ветеринарка ніколи б не завела — причини / © pixabay.com

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Американська ветеринарка Рейчел Сіу назвала п’ять порід собак, яких вона особисто не хотіла б заводити. Причини різні — від складного догляду та особливостей поведінки до серйозних проблем зі здоров’ям.

Про це пише Express із посиланням на відео ветеринарки на YouTube.

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За словами фахівчині з Техасу, перш ніж обирати домашнього улюбленця, важливо врахувати не лише його зовнішність, а й характер, потреби та можливі захворювання.

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Які породи собак не радить заводити ветеринарка

Хаскі

Попри привабливу зовнішність, розум і грайливий характер, хаскі потребують багато фізичної активності та уваги. Це робочі собаки, яким необхідне постійне навантаження.

Крім того, через густу подвійну шерсть вони погано пристосовані до спекотного клімату та сильно линяють. Ветеринарка вважає, що не змогла б забезпечити такому собаці належні умови.

Такса

Головне занепокоєння фахівчині викликає здоров’я хребта цих собак. Через особливості будови тіла такси мають підвищений ризик захворювань міжхребцевих дисків, які можуть потребувати хірургічного втручання.

Власникам рекомендують обмежувати стрибки з високих поверхонь і бути готовими до можливих значних витрат на лікування.

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Німецький дог

Цих велетенських собак ветеринарка називає чудовими компаньйонами. Однак її зупиняє порівняно невелика тривалість їхнього життя.

Німецькі доги швидко ростуть і можуть стикатися із серйозними проблемами зі здоров’ям ще в молодому віці.

Дудлі (метиси пуделів)

Собак, отриманих від схрещування пуделів з іншими породами, часто рекламують як гіпоалергенних і невибагливих у догляді. Проте, за словами ветеринарки, це не завжди відповідає дійсності.

Такі собаки можуть линяти, а їхня шерсть потребує регулярного догляду, щоб уникнути утворення болісних ковтунів. Крім того, серед них трапляються тварини з поведінковими проблемами.

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Бульдог

Найбільше занепокоєння ветеринарки викликають порушення дихання, характерні для брахіцефальних порід, тобто собак із короткою мордою.

Через особливості будови дихальних шляхів бульдоги можуть мати труднощі з диханням. Також вони схильні до алергій і захворювань хребта.

Нагадаємо, не всі породи собак однаково легко піддаються дресуванню. Експерт назвав п’ять порід, які можуть завдати господарям чимало клопоту через особливості свого характеру.

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