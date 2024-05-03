Двічі в одну річку: американка виграла в лотерею 1 мільйон доларів через 2 місяці після такого самого джекпоту

Жінка сказала, що витратила частину виграшу зі свого першого квитка на новий позашляховик, а її теперішній приз піде на заощадження.
У США мешканка штату Массачусетс виграла 1 мільйон доларів лише через 10 тижнів після виграшу такої самої суми в іншій лотерейній грі.
Про це пише UPI.
Зазначається, що у лютому жінка виграла головний приз у розмірі 1 мільйон доларів від розіграшу лотереї штату Массачусетс Lifetime Millions.
Вілсон розповіла представникам лотереї, що вирішила не відмовлятися від своєї азартної звички, і купила білет швидкої лотереї на суму 10 доларів США.
Квиток, придбаний через 10 тижнів після її попереднього виграшу, приніс їй ще один джекпот у 1 мільйон доларів.
Щаслива жінка сказала, що витратила частину виграшу зі свого першого квитка на новий позашляховик, а її теперішній приз піде на заощадження.
Нагадаємо, жінка з Мериленда виграла 50 тисяч доларів завдяки постійному використанню номерних знаків.
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