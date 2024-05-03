Двічі в одну річку: американка виграла в лотерею 1 мільйон доларів через 2 місяці після такого самого джекпоту

Жінка сказала, що витратила частину виграшу зі свого першого квитка на новий позашляховик, а її теперішній приз піде на заощадження.

У США мешканка штату Массачусетс виграла 1 мільйон доларів лише через 10 тижнів після виграшу такої самої суми в іншій лотерейній грі.

Про це пише UPI.

Зазначається, що у лютому жінка виграла головний приз у розмірі 1 мільйон доларів від розіграшу лотереї штату Массачусетс Lifetime Millions.

Також читайте Біженець з України у Бельгії виграв у лотерею 500 тисяч євро: як він планує витратити гроші

Вілсон розповіла представникам лотереї, що вирішила не відмовлятися від своєї азартної звички, і купила білет швидкої лотереї на суму 10 доларів США.

Квиток, придбаний через 10 тижнів після її попереднього виграшу, приніс їй ще один джекпот у 1 мільйон доларів.

Щаслива жінка сказала, що витратила частину виграшу зі свого першого квитка на новий позашляховик, а її теперішній приз піде на заощадження.

Нагадаємо, жінка з Мериленда виграла 50 тисяч доларів завдяки постійному використанню номерних знаків.

Читайте також: