Двигун літака загорівся під час польоту через пташку: налякані пасажири зняли це на відео

Під час польоту над Бразилією двигун літака Airbus A321 спалахнув через пташку, яка потрапила туди.

Про це пише nypost.com.

Літак авіакомпанії LATAM Airlines, що базується в Чилі, вилетів із Сальвадора для тригодинного перельоту до Сан-Паулу, коли птаха раптово засмоктало у праве крило.

Момент зняли на камеру шоковані пасажири. На відео зсередини рейсу LA3361 видно, як із двигуна вилітають іскри, коли пілот повертає назад, щоб здійснити вимушену посадку в міжнародному аеропорту Сальвадор-Депутадо Луїс Едуарду Магальяйнс.

Після того, як пілот приземлив літак, можна побачити, як пасажири аплодують умілим маневрам.

Один пасажир був такий радий, що вижив, що вийшов із літака навколішки, щоб висловити подяку.

"Це справді був момент жаху, який ми пережили. Дуже сильно злякався, але, дякувати Богу, все обійшлося", — пригадав пасажир Карпентер Марсело де Олівейра.

За його словами, двигун загорівся через декілька хвилин після зльоту.

"Ми запанікували, думали, що помремо", - додав він.

Представник авіакомпанії повідомив CEN, що всі пасажири забронювали квитки на інші рейси.

Нагадаємо, літак довелося терміново приземлити через коня, який бігав на борту. Інцидент стався під час польоту на висоті 9,5 кілометра.

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