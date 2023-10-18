Двоголова змія вилупилася у чоловіка вдома: який вона має вигляд (фото)

У США народилася двоголова змія.

Про це пише Daily Star.

Заводчик Аден Джонсон був приголомшений, коли з його першої кладки яєць бичачої змії вилупився рідкісний плазун.

Любитель рептилій поклявся зробити все можливе, щоб зберегти життя своєї улюбленої змії після того, як вона народилася у липні. До слова, це один випадок на 100 000.

Двоголова змія / Фото: ADJexotics

Дитинчати змії мали бути близнюки, але ембріон не розділився, внаслідок чого утворилися дві голови та одне тіло.

Показуючи свого нового вихованця, він сказав: "Вона жива і рухається, обидві голови дихають. Я сумніваюся, що вона виживе, але ми збираємося встановити клітку і подивимося, чи зможемо зберегти їй життя. У неї проблеми з пересуванням і таке інше. Я не знаю, яка голова що робить. Вона шипить, захищається, обидві голови гарні. Мені здається, що для двоголової змії вона вийшла страшенно здоровою".

Аден Джонсон / Фото: ADJexotics

Пізніше він показав, як зміїні голови намагаються тягнути тіло у різні боки.

Аден додав: "Для них це здається великою проблемою, вони скручуються - я не знаю, це неврологічне захворювання або вони намагаються стиснутись і не можуть - схоже, що голови борються за керування тілом".

Двоголова змія / Фото: ADJexotics

Змії, народжені з двома головами, зазвичай мають більш коротку тривалість життя, частково через проблеми з їжею.

В Америці двоголових змій продають за величезні гроші.

Нагадаємо, гучне муркотіння кішки побило світовий рекорд. 14-річна Белла муркотить цілими днями.

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