Двох п'яних чоловіків зняли з рейсу через матюки та невдалий жарт: що вони говорили

Через них рейс затримали на 3 години.

Охоронцям довелося вивести з рейсу AirAsia двох п'яних чоловіків після того, як вони "лаялися і жартували про бомби в літаку".

Про це повідомляє 7news.com.au.

Пасажири готувалися до вильоту з Перта, що в Австралії, на Балі коли були викликані охоронці, щоб вивести пасажирів віком 28 та 29 років із літака перед зльотом.

Повністю забитий рейс був згодом скасований, а близько 100 пасажирів чекали три години.

Вони лаялися та жартували про бомбу / Фото: скриншот з відео

На відео інциденту, записаному іншими пасажирами, видно, як охоронці в проході літака зіткнулися з хуліганами, щоб вивести їх із салону.

Пасажири, що сиділи, вибухнули оплесками, коли двох неслухняних чоловіків виводили з літака.

Попутниця на ім'я Анна Гінцбург розповіла, що чоловіки були дуже п'яні перед посадкою на рейс. Коннор О'Кілл, інший пасажир, стверджував, що чоловіки голосно "лаялися, говорили про бомби в літаку".

Один із чоловіків поспілкувався із журналістом, коли вони сиділи у барі аеропорту після того, як їх вигнали з літака: "Я випив пляшку ірландського віскі, цього цілком достатньо. Я нікому не грубіянив, я просто був трохи п'яний. Якби вони не зняли мене з літака, я заснув би, і всі були б на Балі".

Один з пасажирів, якого вигнали / Фото: скриншот з відео

Його компаньйон також не зніяковів, сказавши, що збирається "стрибнути на наступний літак".

У результаті, чоловіки були оштрафовані на 500 доларів кожен за свою поведінку.

Нагадаємо, раніше пасажира бізнес-класу вигнали з літака за понад 6000 км від місця призначення. Стало відомо, що він утнув.

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