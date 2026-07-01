Двомісний літак ледь не розбився через комаху: що сталося

Легкомоторний літа / Ілюстративне зображення / © Архів

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Звичайний навчальний політ у Швейцарії перетворився на драматичну боротьбу за виживання після того, як звичайна оса спровокувала відмову двигуна вже за кілька хвилин після зльоту двомісного літака.

Про це повідомляє Daily Star з посиланням на опублікований нещодавно звіт Швейцарського бюро розслідування авіаційних пригод (SESE).

Інцидент стався ще 8 листопада 2024 року поблизу Ставає-ле-Жибру в кантоні Фрібур. Двомісний легкий літак DV20 Katana вилетів з аеродрому Екювільєн о 15:01.

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На борту перебував досвідчений пілот-інструктор, усі стандартні перевірки безпеки були пройдені, погода — ясна. Здавалося, ніщо не віщувало біди.

Проте вже за дві хвилини після зльоту, на висоті близько 1130 метрів, літак раптово почав сильно трястися. Інструктор блискавично взяв управління на себе та зменшив оберти двигуна — вібрація тимчасово вщухла. Після перевірки на обледеніння карбюратора він спробував знову додати потужність, однак тремтіння і втрата тяги негайно повернулися.

Усвідомивши, що стабільний політ неможливий, екіпаж перевів літак у режим планування і направив його назад до аеродрому. Приземлення виявилося драматичним, але безпечним.

Винуватець — оса

Подальше розслідування SESE встановило несподіваного винуватця інциденту. Комаха, схожа на осу, потрапила всередину через вентиляційний отвір без жодної захисної сітки та пробралася до правого карбюратора, частково заблокувавши подавання палива.

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Через нестачу палива два циліндри двигуна почали давати збої, що повністю порушило синхронну роботу мотора. Екіпаж опинився за крок від повної зупинки двигуна в повітрі.

Що зміниться після інциденту

Слідчі підкреслили: звіт покликаний запобігти майбутнім аваріям, а не встановити винних. Вони закликали регуляторів і виробників краще захищати вентиляційні отвори двигунів від потрапляння сторонніх предметів.

Виробник літака Diamond уже випустив рекомендації щодо перевірки вентиляційних трубок і встановлення нового прозорого фільтра. Компанія Rotax, яка виробляє двигуни, оголосила про плани оновити інструкції з технічного обслуговування, акцентувавши увагу на захисті відповідних вузлів.

Нагадаємо, у Франції сталася авіакатастрофа, жертвами якої стали 11 людей. Літак, який належав школі парашутизму, розбився невдовзі після зльоту.

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