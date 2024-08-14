Дворічна дівчинка, яка співає "космічною мовою", стала наймолодшою артисткою, яка випустила альбом

У віці двох років 358 днів Лінн Такеі випустила свій альбом Nonsense makes Sense у місті Ямагучі, Японія.

Її альбом був випущений на декількох світових музичних платформах, а її досягнення зробило її наймолодшою у світі сольною артисткою, яка випустила альбом, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Юна артистка, яка співає під псевдонімом Jalimpa, виконала весь альбом "космічною мовою" і описує його як "перший альбом альтернативної музики з іншого виміру".

Маленька Jalimpa обожнює співати; за її власними словами, "це змушує її почуватися так добре".

Її улюблена пісня – Dali Dali don don.

Попри свій юний вік, вона має великі мрії щодо своєї кар'єри та майбутнього: "Я хочу бути великою, більшою за небо", - каже вона.

Jalimpa виросла в заміському будинку, оточеному безтурботною красою моря і лісу, де звуки хвиль, комах і птахів слугували їй колисковою піснею.

Всього у шість місяців, ще до того, як вона зрозуміла, що таке мова чи музика, вона почала співати мелодії. У віці одного року вона залазила на токоному, традиційну японську нішу, поводячись так, ніби це була її сцена, і танцювала та співала таємничим белькотінням, відомим як "космічна мова".

Її батьки описали деякі труднощі, з якими вони стикнулися під час запису альбому: "Її найкращий виступ часто відбувався, коли вона була далеко від мікрофону. Мікрофону доводилося ганятися за нею, щоб зафіксувати це".

Jalimpa / Фото: Guinness World Records

Насправді, Jalimpa любить співати цілими днями, настільки, що її спів супроводжує "майже кожну сцену її повсякденного життя".

Бачачи її пристрасть до музики, батьки співачки сповнені рішучості підтримувати її на цьому шляху всіма можливими способами.

"У нас вдома багато інструментів і ми даємо їй доступ до будь-яких інструментів, які її цікавлять, таких як фортепіано, ріжок, гітара, японські традиційні барабани, дзвіночки тощо".

При цьому вони також дуже уважно стежать за тим, щоб у неї було веселе і "нормальне" дитинство: "Ми цінуємо її допитливість і не примушуємо її до чогось, щоб вона могла мати своє власне природне дитинство".

А батькам, які хочуть розвивати таланти своїх дітей, вони дають таку пораду: "Просто спостерігайте і дозволяйте дітям розвиватися. Дозволяйте робити те, що вони хочуть. Всі діти мають талант, і нехай він витікає назовні. Дорослі – це ті, хто обмежує потенціал дітей".

Нагадаємо, однорічний малюк став наймолодшим художником у світі. Він здобув світове визнання.

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