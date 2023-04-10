Двоє чоловіків та жінка зайнялись сексом у парку: їх не зупинили ошелешені глядачі (фото)

У Колумбії двоє чоловіків та жінка зайнялись у парку сексом: за ними спостерігали ошелешені перехожі, проте коханці вирішили не зупинятися.

Про це пише Daily Star.

Інцидент стався у Медельїні, Колумбія. Там троє людей - двоє чоловіків та жінка зайнялись груповим сексом прямо в парку. Їх не бентежило навіть те, що коханців помітили перехожі та почали знімати це на відео та фото.

Фото: dailystar.co.uk

Місцеві жителі обурені поведінкою людей, вони стверджують, що в цьому парку часто граються діти, які могли побачити груповий статевий акт. Їх також засудили за те, що їхні витівки сталися в Чистий четвер (6 квітня), святий день у багатьох латинських країнах.

Фото: dailystar.co.uk

Наразі невідомо, чи покарають коханців. У Колумбії за подібне їм загрожує лише штраф.

Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, 38-річну жінку, яка працює нічною диспетчеркою у відділенні шерифа округу Бексар у Сан-Антоніо, штат Техас, США, викрили на тому, що вона займалась сексом з 7 поліцейськими.

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