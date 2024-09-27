Двоє чоловіків зустрілися на сімейному реалітішоу, кинули своїх дружин і тепер живуть разом (фото)

Двоє чоловіків у Китаї стали відомими як "партнери по розлученню" після того, як почали жити разом після розриву стосунків зі своїми дружинами.

Про це повідомляє SCMP.

Цей дует, Лю І та Чжан Шуо, різниця у віці між якими 12 років, познайомився минулого року на китайському реалітішоу "До зустрічі з тобою". Шоу досліджувало подружні кризи, слідкуючи за трьома парами, які переоцінювали свої стосунки та ухвалювали остаточні рішення щодо свого майбутнього.

Під час шоу Чжан заробив негативну репутацію через свою егоїстичну поведінку, оскільки він постійно нехтував потребами своєї дружини Ван Шуйшуй, особливо коли вона хворіла.

На відміну від нього, Лю, колишня дружина якого відома дискутантка і письменниця Фу Шуер, спричинив більше симпатії. Протягом усього їхнього шлюбу Фу вважалася домінанткою. Лю пожертвував своєю кар'єрою, щоб переїхати до Шанхая, щоб підтримувати її і піклуватися про їхнього сина, але в міру того, як слава Фу зростала, вона почала сприймати його як невмотивованого.

Хоча Лю і Чжан мало спілкувалися під час шоу, їхній зв'язок зміцнився після того, як вони обидва опинилися самотніми після його закінчення.

Лю І та Чжан Шуо / Фото: Weixin

Зрештою Чжан переїхав до Шанхая, щоб жити з Лю, і вони почали документувати своє повсякденне життя в соціальних мережах, швидко отримавши прізвисько "дует розлучених" від користувачів.

На багатьох відео ці двоє чоловіків разом досліджують ресторани, а одного разу вони подолали 50 км від Шанхая до Куньшаня, щоб пообідати у відомому магазині локшини.

Під впливом Чжана Лю, який раніше не цікавився кулінарією, почав вчитися готувати їжу.

Лю І / Фото: Weixin

Хоча Лю на 12 років старший за Чжана, вони розповіли, що не стикалися з жодними конфліктами, оскільки обидва мають невимушене ставлення і не ставлять один до одного завищених очікувань. Більше того, їхня спільна пристрасть до співу ще більше зміцнила їхні стосунки.

Стиль життя чоловіків став популярною темою для обговорення в Інтернеті: "Лю і Чжан – чудова пара. Дивно, як доля звела їх разом!", "Чжан Шуо – це дійсно щось – він жахливо ставився до своєї дружини під час їхнього шлюбу, але тепер, після розлучення і як друг, він став кращою людиною. Можливо, просто потрібна правильна людина, щоб побудувати хороші стосунки!".

Нагадаємо, дружина подала на розлучення після 40 днів шлюбу через особисту гігієну коханого. Він мився максимум двічі на місяць.

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