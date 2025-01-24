Двоє незнайомців працювали разом два роки, перш ніж зробили відкриття, що змінило їхнє життя

Двоє чоловіків, які пропрацювали разом декілька років в одній транспортній фірмі, зробили шокувальне відкриття один про одного. Якщо у випадку ідентичних незнайомців з однаковою зовнішністю, роботою та іменами, які пройшли ДНК-тест та з’ясували, що вони не брати, колеги Натан Боос і Боб Дегаро виявили, що насправді є родичами.

Як пише LADbible, американець Натан завжди знав, що його всиновили, і не знав своїх біологічних батьків. Його названі батьки знали, хто його біологічні батьки, але не говорили йому, оскільки він не запитував, але потім його названа мама розповіла йому, що він дружить зі своїм біологічним батьком на Facebook.

Вона вказала на профіль його колеги по роботі Боба і сказала, що він завжди був біологічним батьком Натана, і до цього моменту вони вже працювали разом декілька років.

Боб пояснив, що отримав повідомлення від Натана через Facebook із запитанням, чи знає він його біологічну матір, і той відповів, що вона була його колишньою дружиною.

У Боба було ще двоє дітей від його колишньої дружини, але віддати Натана на всиновлення було "важким" рішенням, спричиненим фінансовими труднощами.

"Тоді я був не дуже схожий на батька, його біологічна мама обрала названих батьків", - пояснив Боб про сімейний зв'язок. "Вони були в якійсь мірі родичами, далекими двоюрідними братами і сестрами, я думаю. Але я цього не знав. Це все ще шокує, бувають дні, коли я не впевнений, що саме сказати або як діяти, він мій син, але у нас не було стосунків батька і сина, коли він ріс, ми стали робочими партнерами, перш ніж зрозуміли, ким ми були насправді".

Натан Боос і Боб Дегаро / Фото: Youtube/CBS47 KSEE24

Натан сказав, що він приймав одкровення про те, що чоловік, з яким він працював протягом двох років, є його біологічним батьком, "один день за одним".

Враховуючи, що вони виявилися дуже схожими і навіть працювали в одному місці, це може свідчити про те, що члени сім'ї можуть жити неймовірно схожим життям, навіть якщо вони не знають один одного.

Нагадаємо, однояйцеві близнюки, яких розлучили одразу після народження і всиновили різні сім'ї, вели ідентичний спосіб життя. Вони навіть назвали своїх собак однаково, одружилися з жінками з однаковими іменами, їздили на ідентичній машині і любили один і той же сорт пива. Вони не знали один одного до 39 років.

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