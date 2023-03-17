Двоє пілотів пасажирського літака шокували небезпечною витівкою: що вони зробили (фото)

Індійська авіакомпанія SpiceJet призупинила політ двох своїх пілотів після того, як вони влаштували перекус в кабіні.

Чоловіки ласували солодощами та пили каву. Усе могло б закінчитися плачевно, якби пролився один із гарячих напоїв. Про це пише CNN.

Знімок, на якому зображено відкриту чашку з логотипом авіакомпанії, розташовану в небезпечній близькості від важелів управління всередині кабіни, викликав обурення авіаційної спільноти в Індії та в Мережі.

Фото: CNN

"SpiceJet має сувору політику щодо споживання їжі в кабіні, якої дотримується весь льотний екіпаж. Після завершення розслідування буде вжито відповідних заходів дисциплінарного впливу", — прокоментував представник авіакомпанії.

Зі свого боку, інший пілот на ім'я Шакті Лумба, зазначив, що більшість авіаційних правил забороняють розміщувати будь-які продукти та рідини на центральній консолі п'єдесталу. Там знаходиться величезна кількість електропроводки, яка необхідна для керування літаком, і проливання гарячих напоїв може призвести до перегріву технічного обладнання або викликати відключення системи.

"Це була абсолютно незрозуміла поведінка. Всі пілоти усвідомлюють небезпеку пролитих рідин у кабіні", — сказав він.

Нагадаємо, підприємець Стів Кірш, який у літаку запропонував жінці за 100 тисяч доларів зняти медичну маску, виправдався за свій вчинок після хвилі критики. Багатій заявив, що "його пропозиція була дружньою".

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