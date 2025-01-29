Двоє сміливців пройшлися мотузкою, натягнутою між повітряними кулями на висоті 2,5 км – фото

Двоє слеклайнерів здійснили найвищу в історії прогулянку, пройшовши мотузкою, натягнутою між двома повітряними кулями. Вони побили світовий рекорд, як і чоловік, що прожив під водою 120 днів.

Похід дуету відбувся на висоті 2500 м, повідомляє GWR.

Фріді Кюне та Лукас Ірмлер здійснили свою рекордну подорож у небі Рідерінга 9 листопада 2024 року. Це побило попередній рекорд у 1901 м, встановлений 2021-го.

Німцям довелося зіткнутися з невеликою кількістю спроб і помилок. Наприклад, Лукас, який намагався зробити це першим, двічі падав з троса, перш ніж зміг дістатися другої кулі. Кожне падіння припиняло дію цієї спроби, тож йому доводилося починати все спочатку.

Лукас розповів про свої спроби: "Основна спроба побити світовий рекорд була для мене досить складною. Тиск був дуже високим. Це було велике полегшення тиску, і це був чудовий момент".

Слеклайнери / Фото: Guinness World Records

Другим, хто спробував пройти ту ж саму дистанцію, був Фріді, який спостерігав за кожною спробою Лукаса.

"Спостерігати за тим, як Лукас бореться на слеклайні, було дуже страшно для мене", - сказав Фріді.

Слеклайнери / Фото: Guinness World Records

Фріді також зіткнувся з труднощами, коли погода та рух повітряних куль впливали на його спроби подолати слеклайн.

Він сказав: "Повітряні кулі не лише весь час крутилися, але й підіймалися та опускалися. Напруга мотузки то зростала, то спадала. Ніщо не могло нас так підготувати".

Слеклайнери / Фото: Guinness World Records

Кюне відсвяткував успішну спробу встановлення рекорду, стрибнувши з парашутом зі слеклайну.

Нагадаємо, фотограф і модель занурилися на небезпечну рекордну глибину заради найкрасивіших знімків. Вони побили світовий рекорд.

Читайте також: