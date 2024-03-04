Двоє жінок і чоловік офіційно стали батьками дитини: у малюка тепер три прізвища (фото)

Хлопчику доведеться зіткнутися із труднощами забобонів, але його виховують так, щоб він пишався своєю родиною.

Троє закоханих, чоловік та дві жінки, офіційно стали батьками дитини та були внесені до свідоцтва про народження.

Про це пише The Sun.

34-річна Джаміль завагітніла невдовзі після того, як почала зустрічатися з 28-річним Руаном та 27-річною Наталією. Жінка народила хлопчика Бернардо 2022 року, і тепер у свідоцтві про народження 16-місячної дитини будуть вказані імена його матерів та батька.

У хлопчика буде не лише безліч прізвищ, а й численні родичі, адже він ростиме в оточенні шістьох бабусь та дідусів.

У лютому суддя рідного міста родини Форталеза, Бразилія, ухвалив, що всім батькам надано право вказувати себе в офіційних документах.

Двоє жінок і чоловік офіційно стали батьками їхньої дитини / Фото: @trisalreals3/CEN

Вони розповіли: "Немає сумніву в існуванні стану матері та дитини, враховуючи емоційний зв'язок між ними, що характеризує справжні соціально-афективні відносини. Тому з усього цього процесу можна екстраполювати те, що другого автора також можна вважати соціально-афективною матір'ю неповнолітнього".

Наголошуючи на цій новині, мама Джаміль розповіла Diario do Nordeste: "Для нас це було дуже важливо. Це було право не лише Наталії як матері, а й насамперед Бернардо. Це приносить нам багато щастя".

Після народження Бернардо суд вимагав відвідування психолога та соціального працівника для аналізу стосунків пари, перш ніж ухвалити рішення.

"Коли прийшов психолог, я сказала, що розділяти материнство з Наталією було дуже легко та чудово", - сказала Джаміль. "На підставі цих доказів та візиту психолога адвокат подав клопотання, і суддя відхилив візит соціального працівника".

Двоє жінок і чоловік офіційно стали батьками їхньої дитини / Фото: @trisalreals3/CEN

Тріо зустрічається вже три з половиною роки. Їхні стосунки почалися після того, як Джаміль і Руан, які вже були одружені, вирішили розширити своє життя та зійшлися з Наталією.

27-річна дівчина також поділилася мрією про народження дитини.

"Ми вже планували завести дитину. Наталія стежила за всім: і за передпологовими консультаціями, і за прибиранням кімнати, і за покупкою одягу. Коли ми дізналися про вагітність, вона вже знала все про гуманні пологи", — сказала Джаміль.

Але Джаміль сказала, що радість від очікування дитини суперечила занепокоєнню, що Наталію не визнають мамою Бернардо. Ось чому трійця розпочала судовий процес якомога раніше, оскільки Джаміль була на шостому місяці вагітності їхнім сином.

Експерт із сімейного права Ана Кавальканте, яка взяла цю справу, пояснила: "У першій половині 2022 року до мене звернулася Наталія, яка розповіла мені, що живе у поліаморному союзі у формі тристоронніх стосунків. Вона сказала, що Джаміль на шостому місяці вагітності, і пояснила, що хоче, щоб соціальне материнство було визнане".

Двоє жінок і чоловік офіційно стали батьками їхньої дитини / Фото: @trisalreals3/CEN

Кавальканте додала, що у Джаміль, Наталії та Руана однакові батьківські обов'язки: "Якщо стосунки, наприклад, розриваються, права на аліменти належать усім трьом батькам".

Зараз сім'я чекає на отримання судових документів, щоб вони могли піти до РАЦСу та додати ім'я Наталії до свідоцтва про народження Бернардо.

Вони сказали: "Ця єдність, коли нас оточують люди, які нас розуміють та підтримують, дуже допомагає. Бернардо зіткнеться з труднощами забобонів, але його виховують так, щоб він пишався своєю родиною".

Нагадаємо, жінка відверто зізналася, що не любить свою названу дочку. Вона звернулася до психотерапевта, щоб подолати свої негативні почуття до неї.

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