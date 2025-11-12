Диявольське відкриття: в Австралії знайшли бджолу з рогами (фото)

Бджола / © unsplash.com

В Австралії вчені відкрили новий вид бджіл, який одразу назвали «Люцифер». Самки мають крихітні «диявольські» ріжки, а натхненням для назви, як не дивно, став однойменний серіал Netflix. Це відкриття — перше у цій групі бджіл за останні 20 років.

Про це пише BBC.

Дослідники виявили Megachile Lucifer, спостерігаючи за рідкісною польовою квіткою, яка росте лише в районі хребта Бремер у Західній Австралії.

«У самки на обличчі були неймовірні маленькі ріжки», — розповіла докторка Кіт Прендергаст з Університету Кертіна.

Вона пояснила, що саме ці «дуже характерні, виступаючі роги» надихнули на таку назву. Вчені припускають, що роги можуть використовуватися як захисний механізм або для збору смоли для гнізд.

© BBC

Керівниця дослідження зізналася, що під час написання опису нового виду дивилася серіал «Люцифер» на Netflix, і назва здалася їй ідеально підходящою.

Попри диявольську назву, вчені вкладають у неї і символічний сенс. «Люцифер» з латині означає «той, що несе світло». Дослідники сподіваються, що ця назва допоможе «пролити світло» на необхідність збереження місцевих видів бджіл та рослин, що перебувають під загрозою.

Нову бджолу знайшли на тій самій невеликій території, що й рідкісну квітку. Це означає, що обидва види можуть опинитися під загрозою через руйнування середовища існування, діяльність гірничодобувних компаній та зміну клімату.

У звіті, опублікованому в Journal of Hymenoptera Research, вчені закликали негайно взяти цю територію під охорону та оголосити її заповідною землею, вільною від розчищення.

«Ми можемо втратити неописані види, зокрема ті, що відіграють вирішальну роль у підтримці екосистем, що зникають. Не знаючи, які види бджіл існують і від яких рослин вони залежать, ми ризикуємо втратити і те, й інше ще до того, як усвідомимо їхнє існування», — наголосила докторка Прендергаст.

Нагадаємо, біля південного узбережжя Австралії супутники NASA зафіксували яскраву бірюзову смугу завдовжки понад 800 кілометрів — масове цвітіння біолюмінесцентного фітопланктону. Це природне явище спричинене апвелінгом, коли з глибин океану піднімаються холодні води, збагачені поживними речовинами.

Подібні спалахи фітопланктону не лише створюють ефектне світіння, а й відіграють ключову роль у морських екосистемах і кліматичній рівновазі, виробляючи значну частину кисню на планеті.