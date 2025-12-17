- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 167
- Час на прочитання
- 2 хв
Дика біла ведмедиця усиновила чуже дитинча: неймовірна історія порятунку
У «світовій столиці білих ведмедів», канадському місті Черчілл, вчені стали свідками надзвичайно рідкісної події. Дика самка білого ведмедя усиновила чуже дитинча, врятувавши йому життя.
Дослідники з Environment and Climate Change Canada та Polar Bears International підтвердили, що дика біла ведмедиця прийняла дитинча, яке не є її біологічним нащадком. Цю рідкісну поведінку зафіксували камери під час щорічної міграції ведмедів уздовж західної частини Гудзонової затоки.
Про це повідомляє Popular Science.
Історія порятунку
Головна героїня історії — ведмедиця під кодовим номером X33991. Навесні 2025 року, коли вона вийшла зі свого лігва, з нею було лише одне марковане дитинча.
Але вже восени її помітили вже з двома малюками. Одне мало мітку, а інше — ні, що стало доказом того, що друге ведмежа їй не рідне.
Обом ведмежатам зараз близько 10-11 місяців, і вони виглядають здоровими.
Рідкісне явище
Це справжня сенсація для зоологів. Популяцію в цьому регіоні вивчають понад 45 років, відстежуючи 4600 особин ведмедів.
«Цей випадок — лише 13-й відомий приклад усиновлення дитинчат білого ведмедя», — зазначають вчені.
Чому ведмедиця це зробила
Вчені не пов’язують це зі зміною клімату. Найімовірніше, спрацював потужний материнський інстинкт. У попередніх схожих випадках біологічні матері «прийомних» дітей часто були ще живі, що вказує на можливий «обмін виводками» (випадкову плутанину), а не лише на порятунок сиріт.
Для самого малюка це порятунок. Рівень виживання ведмежат до дорослого віку становить близько 50%, але наявність мами значно підвищує ці шанси.
Зараз команда аналізує генетичні зразки, щоб знайти справжню матір. А ведмедиця X33991 разом із двома підопічними вже вирушила на морську кригу полювати на тюленів.
Нагадаємо, природа намагається врятувати білих ведмедів від вимирання через глобальне потепління, що змушує тварин еволюціонувати буквально в режимі реального часу. Вчені виявили, що в особин, які живуть у тепліших регіонах Гренландії, активізувалися ділянки ДНК, відповідальні за метаболізм.