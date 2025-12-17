Дика біла ведмедиця усиновила чуже дитинча: неймовірна історія порятунку

Ведмедиця всиновила ведмежа / © скриншот з відео

Реклама

Дослідники з Environment and Climate Change Canada та Polar Bears International підтвердили, що дика біла ведмедиця прийняла дитинча, яке не є її біологічним нащадком. Цю рідкісну поведінку зафіксували камери під час щорічної міграції ведмедів уздовж західної частини Гудзонової затоки.

Про це повідомляє Popular Science.

Історія порятунку

Головна героїня історії — ведмедиця під кодовим номером X33991. Навесні 2025 року, коли вона вийшла зі свого лігва, з нею було лише одне марковане дитинча.

Реклама

Але вже восени її помітили вже з двома малюками. Одне мало мітку, а інше — ні, що стало доказом того, що друге ведмежа їй не рідне.

Обом ведмежатам зараз близько 10-11 місяців, і вони виглядають здоровими.

Рідкісне явище

Це справжня сенсація для зоологів. Популяцію в цьому регіоні вивчають понад 45 років, відстежуючи 4600 особин ведмедів.

«Цей випадок — лише 13-й відомий приклад усиновлення дитинчат білого ведмедя», — зазначають вчені.

Реклама

Чому ведмедиця це зробила

Вчені не пов’язують це зі зміною клімату. Найімовірніше, спрацював потужний материнський інстинкт. У попередніх схожих випадках біологічні матері «прийомних» дітей часто були ще живі, що вказує на можливий «обмін виводками» (випадкову плутанину), а не лише на порятунок сиріт.

Для самого малюка це порятунок. Рівень виживання ведмежат до дорослого віку становить близько 50%, але наявність мами значно підвищує ці шанси.

Зараз команда аналізує генетичні зразки, щоб знайти справжню матір. А ведмедиця X33991 разом із двома підопічними вже вирушила на морську кригу полювати на тюленів.

Нагадаємо, природа намагається врятувати білих ведмедів від вимирання через глобальне потепління, що змушує тварин еволюціонувати буквально в режимі реального часу. Вчені виявили, що в особин, які живуть у тепліших регіонах Гренландії, активізувалися ділянки ДНК, відповідальні за метаболізм.