Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Дика біла ведмедиця усиновила чуже дитинча: неймовірна історія порятунку

У «світовій столиці білих ведмедів», канадському місті Черчілл, вчені стали свідками надзвичайно рідкісної події. Дика самка білого ведмедя усиновила чуже дитинча, врятувавши йому життя.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Ведмедиця всиновила ведмежа

Ведмедиця всиновила ведмежа / © скриншот з відео

Дослідники з Environment and Climate Change Canada та Polar Bears International підтвердили, що дика біла ведмедиця прийняла дитинча, яке не є її біологічним нащадком. Цю рідкісну поведінку зафіксували камери під час щорічної міграції ведмедів уздовж західної частини Гудзонової затоки.

Про це повідомляє Popular Science.

Історія порятунку

Головна героїня історії — ведмедиця під кодовим номером X33991. Навесні 2025 року, коли вона вийшла зі свого лігва, з нею було лише одне марковане дитинча.

Але вже восени її помітили вже з двома малюками. Одне мало мітку, а інше — ні, що стало доказом того, що друге ведмежа їй не рідне.

Обом ведмежатам зараз близько 10-11 місяців, і вони виглядають здоровими.

Рідкісне явище

Це справжня сенсація для зоологів. Популяцію в цьому регіоні вивчають понад 45 років, відстежуючи 4600 особин ведмедів.

«Цей випадок — лише 13-й відомий приклад усиновлення дитинчат білого ведмедя», — зазначають вчені.

Чому ведмедиця це зробила

Вчені не пов’язують це зі зміною клімату. Найімовірніше, спрацював потужний материнський інстинкт. У попередніх схожих випадках біологічні матері «прийомних» дітей часто були ще живі, що вказує на можливий «обмін виводками» (випадкову плутанину), а не лише на порятунок сиріт.

Для самого малюка це порятунок. Рівень виживання ведмежат до дорослого віку становить близько 50%, але наявність мами значно підвищує ці шанси.

Зараз команда аналізує генетичні зразки, щоб знайти справжню матір. А ведмедиця X33991 разом із двома підопічними вже вирушила на морську кригу полювати на тюленів.

Нагадаємо, природа намагається врятувати білих ведмедів від вимирання через глобальне потепління, що змушує тварин еволюціонувати буквально в режимі реального часу. Вчені виявили, що в особин, які живуть у тепліших регіонах Гренландії, активізувалися ділянки ДНК, відповідальні за метаболізм.

Дата публікації
