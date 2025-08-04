Як зараз виглядає головна героїня мексиканського серіалу "Дика Роза" Вероніка Кастро, що з нею зараз

Як зараз виглядає головна героїня серіалу «Дика Роза»

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У середині 1980-х років хто тільки не захоплювався мексиканськими серіалами, які відкрили нашим глядачам цілу плеяду нових акторів і нових емоцій. Однією з головних зірок тієї епохи була чарівна Вероніка Кастро — акторка, яка подарувала образ ніжної і водночас сильної Рози Гарсії у серіалі «Дика троянда» (Rosa Salvaje).

На той момент актрисі було вже 35 років, хоча її героїні за сюжетом — всього 18. Сьогодні Вероніці Кастро вже 72 роки, і її життя після культового серіалу було насиченим і неспокійним.

Сьогодні, через десятиліття після шаленої популярності, вона знову викликає хвилю інтересу в медіа. Але вже не через нову роль, а через зміни у своєму житті та зовнішності.

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Хто така Вероніка Кастро

Насправді Роза — це не просто дівчина з Вілья-Руїн, Роза Гарсія, а справжня «пацанка». Вона грає у футбол та кульки з хлопцями і живе зі своєю хрещеною матір’ю Томасою. Але Роза не знає, що вона благородного походження, і це стає ключовою інтригою серіалу.

Стосунки Рози з Рікардо, заможного спадкоємця, — це основа сюжету. Його багата родина всіляко намагається позбутися бідної «дикунки», влаштовуючи їй різноманітні підступи.

Серіал «Дика Роза» складається зі 199 серій, що захоплюють із перших хвилин.

Вероніка Кастро сама виконала головну пісню до теленовели.

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Роль Рози стала знаковою в кар’єрі Вероніки Кастро, адже саме завдяки їй акторку полюбили в Латинській Америці, Європі, де серіал мав неймовірну популярність у 1990-х роках.

За цю роль Кастро отримала престижну мексиканську премію TVyNovelas як найкраща акторка 1988 року. «Дика Роза» транслювалась у понад 30 країнах світу, що зробило проєкт одним із найуспішніших в історії теленовел, а Вероніку — символом цілої епохи.

Кастро грала одразу у двох серіалах, які обожнювали глядачі по всьому світу — «Дика Роза» та «Багаті теж плачуть».

Роза Гарсія, роль якої виконала Вероніка Кастро

Чому Вероніка Кастро припинила зніматися

Попри свій шалений успіх у 80-х і 90-х роках, Вероніка Кастро зникла з телеекранів на довгі роки. Востаннє вона активно знімалась у 2018 році — тоді її запросили на головну роль у популярному серіалі Netflix La Casa de las Flores, після чого вона не брала участі у великих проєктах. Як зізналася сама акторка, цей досвід був для неї важким — і емоційно, і фізично. У коментарях мексиканському виданню Infobae вона зізналася, що зйомки завершила у сльозах і повному емоційному виснаженні, тому вирішила піти з професії.

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Ще одним фактором, що вплинув на її рішення, стала пандемія коронавірусу, яка забрала життя її матері. Ця втрата болісно вдарила по акторці, і вона свідомо відійшла від публічного життя, намагаючись знайти спокій і відновлення.

Травми, операції та реабілітація: як почувається акторка сьогодні

У 2023 році шанувальники занепокоїлися, побачивши Вероніку Кастро в інвалідному візку в аеропорту. ЗМІ одразу почали поширювати тривожні заголовки, припускаючи серйозні проблеми зі здоров’ям. Акторка пізніше пояснила, що її стан пов’язаний із давніми травмами, зокрема аварією, яка сталася ще у 2004 році під час зйомок — тоді вона отримала сильні ушкодження шиї та хребта внаслідок падіння зі слона. Після тієї пригоди їй імплантували титанові пластини, і з роками наслідки аварії дали про себе знати.

У 2024 році Вероніка Кастро перенесла ще одну операцію — цього разу на плечі. За словами її сина, співака Крістіана Кастро, втручання пройшло успішно, а акторка проходила реабілітацію вдома під наглядом лікарів. Вона відновлювала рухливість руки, але не полишала активності у соціальних мережах, звідки фанати дізнавались про її самопочуття.

Як зараз виглядає «Дика Роза»

Після багатьох років публічних трансформацій Вероніка Кастро постала перед публікою у новому образі — і він викликав справжній захват у шанувальників. На початку 2025 року акторка з’явилася з оновленою зачіскою: тепер вона не приховує сивини, а навпаки — підкреслює її як символ своєї природності та гідності. У салоні їй підкоригували тон, прибрали жовтизну і додали живлення волоссю, зробивши стильний, сучасний образ.

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Вероніка Кастро// фото: https://www.tiktok.com/@bonneyarguine

Користувачі соцмереж одразу відреагували на її появу з теплом: під світлинами з новим образом з’явились сотні коментарів із подякою за щирість, відвертість і сміливість. Багато фанатів назвали її «царицею сивини» та «іконою зрілої краси».

Акторка зізнається, що не раз користувалась послугами пластичних хірургів, а також годинами пропадає в спортивному залі. Її зовнішність та фігура просто неперевершені

Чи повернеться вона на екрани

Протягом останніх років неодноразово з’являлася інформація про можливе повернення Вероніки Кастро на телебачення. У 2024 році TV Azteca навіть підготувала пілотний випуск нового музично-розважального шоу за її участю, де першим гостем став її син. Проте пізніше акторка заявила, що участь у проєкті не передбачає повноцінного повернення — вона не хоче з’являтися на екранах лише заради рейтингу, а виступатиме лише тоді, коли відчує справжнє натхнення і сили.

У коментарі виданню Infobae вона наголосила, що не прагне більше гнатися за популярністю, адже вже пройшла цей шлях. Нині її більше цікавить духовне і фізичне відновлення, а не сцена. Попри це, вона не виключає можливості участі в гідному проєкті, якщо такий з’явиться.

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Вероніка Кастро// фото: https://www.tiktok.com/@bonneyarguine

Вероніка Кастро — це більше, ніж просто акторка одного серіалу. Вона стала культурним символом для кількох поколінь глядачів, а її харизма, щирість і внутрішня сила й досі надихають мільйони.