Дитяча головоломка з сірниками, яка має декілька рішень
Потрібно перекласти один сірник для правильної рівності.
Багато хто, напевно, пам’ятає дитячі головоломки з сірниками, які в дитинстві захоплювали на тривалий час. Пропонуємо одну з таких загадок — перед вами неправильна рівність, складена з сірників 3+3=8.
Сума трьох і трьох завжди дорівнює шести, але переклавши лише один-єдиний сірник, ви можете зробити це твердження математично правильним.
Що найцікавіше, правильних розв’язків є декілька.
Варіант 1: перетворюємо трійку на п’ятірку
Перше і найочевидніше рішення базується на зміні однієї з трійок на цифру 5.
Візьміть один вертикальний сірник з правого боку будь-якої з цифр 3.
Покладіть його горизонтально зверху цієї ж трійки. Як результат, ви отримуєте 5 і правильну рівність 5+3=8 або 3+5=8.
Варіант 2: математична витонченість з мінусом
Цей варіант є неочікуваним і вимагає нестандартного мислення.
Візьміть вертикальний сірник із цифри 8. Цифра 8 перетворюється на 0.
Сірник, який щойно забрали, покладіть перед першою трійкою горизонтально, перетворивши її на знак мінус.
Отримаємо рівність: -3+3=0.