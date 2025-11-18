ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
1 хв

Дитяча головоломка з сірниками, яка має декілька рішень

Потрібно перекласти один сірник для правильної рівності.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Головоломка з сірниками.

Головоломка з сірниками

Багато хто, напевно, пам’ятає дитячі головоломки з сірниками, які в дитинстві захоплювали на тривалий час. Пропонуємо одну з таких загадок — перед вами неправильна рівність, складена з сірників 3+3=8.

Сума трьох і трьох завжди дорівнює шести, але переклавши лише один-єдиний сірник, ви можете зробити це твердження математично правильним.

Що найцікавіше, правильних розв’язків є декілька.

Варіант 1: перетворюємо трійку на п’ятірку

Перше і найочевидніше рішення базується на зміні однієї з трійок на цифру 5.

Візьміть один вертикальний сірник з правого боку будь-якої з цифр 3.

Покладіть його горизонтально зверху цієї ж трійки. Як результат, ви отримуєте 5 і правильну рівність 5+3=8 або 3+5=8.

Варіант 2: математична витонченість з мінусом

Цей варіант є неочікуваним і вимагає нестандартного мислення.

Візьміть вертикальний сірник із цифри 8. Цифра 8 перетворюється на 0.

Сірник, який щойно забрали, покладіть перед першою трійкою горизонтально, перетворивши її на знак мінус.

Отримаємо рівність: -3+3=0.

Головоломка з сірниками — рішення

Головоломка з сірниками — рішення

Дата публікації
Кількість переглядів
335
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie