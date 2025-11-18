Дитяча головоломка з сірниками, яка має декілька рішень

Головоломка з сірниками

Реклама

Багато хто, напевно, пам’ятає дитячі головоломки з сірниками, які в дитинстві захоплювали на тривалий час. Пропонуємо одну з таких загадок — перед вами неправильна рівність, складена з сірників 3+3=8.

Сума трьох і трьох завжди дорівнює шести, але переклавши лише один-єдиний сірник, ви можете зробити це твердження математично правильним.

Що найцікавіше, правильних розв’язків є декілька.

Реклама

Варіант 1: перетворюємо трійку на п’ятірку

Перше і найочевидніше рішення базується на зміні однієї з трійок на цифру 5.

Візьміть один вертикальний сірник з правого боку будь-якої з цифр 3.

Покладіть його горизонтально зверху цієї ж трійки. Як результат, ви отримуєте 5 і правильну рівність 5+3=8 або 3+5=8.

Варіант 2: математична витонченість з мінусом

Цей варіант є неочікуваним і вимагає нестандартного мислення.

Реклама

Візьміть вертикальний сірник із цифри 8. Цифра 8 перетворюється на 0.

Сірник, який щойно забрали, покладіть перед першою трійкою горизонтально, перетворивши її на знак мінус.

Отримаємо рівність: -3+3=0.