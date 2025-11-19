Головоломка, яка має аж три варіанти відповіді / © Фото з відкритих джерел

Саме така математична головоломка з сірниками на уважність знову підкорює соцмережі: нелогічне рівняння 3 + 3 = 8.

Головоломка з сірниками

На перший погляд — повний абсурд. Але вся магія в тому, що достатньо пересунути лише один сірник, щоб отримати правильне рішення. І таких варіантів аж три!

У вас є хвилина, щоб проявити свої логіку та креативність. Готові? Починаємо.

А ось і відповідь:

Перший, найпростіший спосіб — перетворити одну з трійок на п’ятірку. Достатньо зняти вертикальну сірнику з лівого боку будь-якої «3» та покласти її горизонтально зверху. Отримуємо 3 + 5 = 8 або 5 + 3 = 8. Елегантно, логічно й приємно для самооцінки — математика врятована.

Головоломка — найнеочевидніша відповідь

А тепер — найефектніший третій варіант, який дивує навіть досвідчених фанатів головоломок зі сірниками. Забираємо ліву вертикальну сірнику з «8» — і цифра перетворюється на «0». А залишену сірнику кладемо перед першою трійкою, утворюючи мінус. Маємо витончене рішення: –3 + 3 = 0. Лаконічно, логічно й трішки зухвало — якраз те, що робить головоломку по-справжньому цікавою.

Скільки рішень знайшли ви — одне, два чи всі три?